Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 7 апреля 2020: количество «подозреваемых» увеличилось до 8 человек

Появились свежие данные о статистике по коронавирусу в Красноярском крае. По состоянию на 9 часов утра 7 апреля: официально подтвержден диагноз у 32 человек. За сутки добавились трое, все – жители краевого центра. В больнице получают лечение 27 человек, их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести. Благополучно выписаны с начала пандемии 5 жителей Красноярска.

А вот сколько в настоящее время ожидают подтверждения своего диагноза – их 8 человек, прирост за сутки – 4 человека. Причем из новых один – житель Норильска, а другой – житель поселка Курагино.

Постоянно меняются цифры по количеству тех, кто находится под медицинским наблюдением на дому (напомним, это туристы, вернувшиеся из-за рубежа и контактировавшие с ними). Если пару недель назад цифры росли с пугающей быстротой, то сейчас они падают еще быстрее: люди провели в полной изоляции положенные 14 дней, заболевание не выявилось, они теперь возвращаются к нормальной жизни (насколько это возможно в режиме полной самоизоляции). Итак, с вечера было 6599 человек под медицинским наблюдением, по утренней сводке – 5786. За сутки снято с наблюдения 1098 человек, а всего с начала пандемии – 7712. Обследовано на коронавирус всего 9481 человек, из них за последние сутки 274.

Добавим, что жители края, которые оказались в обсерваторе в Новосибирске, благополучно специальным самолетом доставлены в Красноярск, самоизоляцию будут проводить по месту проживания. При транспортировке приняты все меры минимизации рисков инфицировния в т.ч. дезинфекция транспорта, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напоминаем телефон горячей линии, куда можно обратиться по всем вопросам относительно коронавируса: 8-800-100-56-53

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Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе (подробности).

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