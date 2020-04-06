Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 апреля 2020 года: сотрудникам работающих предприятий выдадут идентификационный номер

В Красноярске официально зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. В 5 случаях пациенты полностью вылечились от COVID-19, они были отправлены домой. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6599 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 208 человека. Снято с медицинского наблюдения 5866 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 648, - информируют в оперштабе.

СОТРУДНИКИ РАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧАТ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР

Сегодня в крае возобновили свою деятельность примерно 40% хозяйствующих субъектов.

Однако на первом месте – соблюдение мер безопасности. В ближайшее время будет опубликована типовая форма отчёта о принятых мерах и списках сотрудников, которые продолжат работу очно и дистанционно. Работодатели должны заполнить и направить эти сведения в орган местного самоуправления, об этом сообщает администрация Красноярского края.

Параллельно, как отметил председатель Правительства края Юрий Лапшин, готовится к запуску электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. Каждый из них получит уникальный идентификационный номер, который станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы.

МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ПРИБЫВШИМ ИЗ МСК И СПБ

В красноярском краевом Роспотребнадзоре непреклонны: красноярцам можно будет «самоизолироваться» дома. А вот всех остальных. Даже транзитников, немедленно из аэропорта увезут на картин, в данном случае это красноярский санаторий «Лесной». Ничто не будет служить аргументом: ни неотложные дела, ни пропадающие билеты на следующий самолет, поезд, автобус.

ПОЧЕМУ ИМБИРЬ И ЛИМОНЫ СТОЯТ, КАК ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА

К росту цен на лимоны и имбирь имеет прямое отношение коронавирус. Население решило, что они помогают если не вылечиться от новой инфекции, то уж повысить иммунитет точно. И все – из-за витамина «С». «Ведь при простуде и ОРВИ витамин «С» - наипервейшее средство» - бытует мнение. Насчет витамина – да, верно. Но по поводу его содержания в лимонах и имбире. Польза его от коронавируса не доказана. (Подробнее)

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В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга

С 6 апреля всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга на две недели отправят на самоизоляцию по месту жительства. Такое постановление подписал главный санитарный врач региона.

Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе (подробности).

Справка о работе во время самоизоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу

В Красноярске и крае расширен перечень предприятий, которые могут продолжать работу во время режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Если вы – сотрудник такой компании и можете подтвердить это с помощью справки, имеете ли право свободно передвигаться по городу? (подробности).

Предприятия, которым разрешили открыться при самоизоляции в Красноярском крае: как будут работать, новые требования

В Красноярске и крае расширен список предприятий, которые могут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса. Такой указ подписал накануне глава региона Александр Усс. А сегодня, 5 апреля, стало известно, какие требования должны соблюдать предприятия. Они перечислены в постановлении, выпущенном правительством Красноярского края (подробности).