Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 7 апреля 2020 года: достигло 32, под подозрением еще четверо

По данным Минздрава Красноярского края в нашем регионе 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 5 из них удалось вылечить. Под подозрением на наличие COVID-19 находятся 7 человек (+2 случая за сутки, в том числе один случай в Норильске). Все заболевшие в полной изоляции и опасности для окружающих не несут. Те, кто с ними контактировал, тоже находятся под наблюдением, они проходят лабораторное обследование.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6599 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 208 человека. Снято с медицинского наблюдения 5866 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 648, - информируют в оперштабе.

В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.

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Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе (подробности).

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