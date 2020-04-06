2020-04-06T17:59:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае сотрудники работающих предприятий получат идентификационный номер, который станет универсальным пропуском на время пандемии коронавируса

Рассказываем, как будет усовершенствоваться пропускная система на время самоизоляции
Татьяна РЯБИНИНА
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С идентификационным номером проверка документов буде быстрее и точнее.С идентификационным номером проверка документов буде быстрее и точнее.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в крае возобновили свою деятельность примерно 40% хозяйствующих субъектов.

Однако на первом месте – соблюдение мер безопасности. В ближайшее время будет опубликована типовая форма отчёта о принятых мерах и списках сотрудников, которые продолжат работу очно и дистанционно. Работодатели должны заполнить и направить эти сведения в орган местного самоуправления, об этом сообщает администрация Красноярского края.

Параллельно, как отметил председатель Правительства края Юрий Лапшин, готовится к запуску электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. Каждый из них получит уникальный идентификационный номер, который станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы. Имея удалённый доступ к базе данных, сотрудники полиции при проверке будут сопоставлять документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером. Планируется, что постепенно эта система заменит бумажные справки от работодателя. Загрузка данных уже началась, электронная аккредитация начнёт работать до конца текущей недели сначала в Красноярске, а затем и в других городах и районах края.

Напомним, указом Губернатора расширен перечень видов деятельности, которые могут возобновить свою работу с 6 апреля.

Губернатор Александр Усс отметил: «Давая вам возможность работать, нам важно при этом не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае. Поэтому не исключаю, что ещё какие-то организации необходимо будет открыть, а какие-то предприятия будут, напротив, закрываться, если не будут соблюдать введенные правила. Это зависит в первую очередь от самодисциплины бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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