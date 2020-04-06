Великий цитрусовый путь: почему в Красноярске лимоны и имбирь стали стоить, как лекарство от коронавируса

В минувшую неделю в Красноярске подскочили резко, до космических высот, цены на лимоны и имбирь. В конце марта в городе можно было без проблем купить цитрус по цене чуть больше 100 рублей за килограмм, а заморский корешок – около 300 за кило. А сегодня лимоны по 400, имбирь по 800. «У вас еще по-божески, - пишут жители столицы Бурятии, Улан-Удэ. – У нас лимоны по 700, а имбирь 2000». С другой стороны кемеровчане жалуются, что у них имбирь по 1200 рублей, а лимоны на 600. Иркутяне вообще шлют фотографии с ценниками из гипермаркета, где имбирь по цене элитного коньяка – 3300 рублей. Откуда появились такие цены? Мы поговорили с крупным поставщиком цитрусовых в Красноярск: «Роскит» много лет занимается оптовыми поставками фруктов и овощей в сибирские регионы.

Китай бы завалил лимонами, да запретили

Коммерческий директор «Роскит» Петр Чернышев:

- Основные страны, снабжающие Россию цитрусовыми, это Китай и Турция, еще немного Египет, Марокко и Пакистан. Отечественные поставщики негласно поделили страну на две части. Мы - Сибирь, и Дальний восток употребляют лимоны «мейд ин Чина», жителей европейской части России снабжает Ближний восток. Все логично – кому что ближе. Китай в плане цитрусовых вообще идеальный вариант, он готов продавать россиянам лимоны до самого июня. Наша компания раз завязана на Китае. Много лет отлаженные пути поставки работали. И вдруг с января закрываются границы по всем цитрусовым: лимоны, памело, мандарины, апельсины, лаймы – ничего не продают. А ведь Китай по факту сдерживал рост цен на фрукты. Остается турецкий лимон, но запасы фруктов у черноморского соседа уже заканчиваются. Спасти нас может ЮАР, в южном полушарии как раз начался сезон нового урожая. На первый взгляд, отлично. Но есть свое «но» - расстояние и другие цены.

А сколько стоил имбирь раньше?Фото: Мария ЛЕНЦ

Все через биржу

- Мы никогда не узнаем, сколько кладет в карман крестьянин за свои лимоны. Он ведь с нами напрямую не торгует, он собирает урожай и продает его своему скупщику. А тот уже выставляет партию фруктов на биржу. Торговля идет по понижающей. Собираются на бирже несколько игроков (в смысле, поставщиков фруктов из разных стран) и начинают сбивать цену. При этом цены могут меняться не просто каждый день, а по три раза на дню. Курс валют играет свою роль. Курс доллара на 1 марта составлял 67 рублей, на 1 апреля – 78 рублей.

Итак, приобрели на бирже партию лимонов – теперь ее нужно привезти. Заодно давайте посчитаем. Купили 15 тонн лимонов по 1 доллару за кило, заплатили 1,17 миллионов рублей. Нанимаем транспортную компанию, они просят еще 250 тысяч рублей за доставку из Китая. Нужно еще 1,1 миллиона госпошлин (растаможка, НДС и др.). В Красноярск лимоны приехали уже по цене 151 рубль за килограмм. Добавьте сюда расходы на хранение (аренда, электроэнергия, зарплата сотрудникам), процент на прибыль. В магазин на реализацию поставщик отдал уже по 250 рублей. Магазин себе накинул, и вот покупатель видит на ценнике: 300 рублей. А когда начинается бешеный ажиотаж – все 400.

Сплошные риски

- Я не пойму, что подвигло Россию закрыть Китай по цитрусу и по косточковым (груши, персики, нектарин, слива – закрыли еще в августе 2019 года – прим.ред.). Может, по политическим мотивам или в каких-то воспитательных целях, не знаю. Сейчас перед нами маячит новая проблема: Китай излечился от коронавируса и теперь решил закрыть границы со своей стороны. Теперь уже китайцы не хотят впускать к себе российские фуры. Если раньше таможню пересекали, условно говоря, в день 50 машин, нанятых компанией «Роскит», то сейчас только 5. Транспортные компании смекнули, что сейчас можно заработать, и заявили: 250 тысяч рублей за доставку мало, давайте 300. Разница, между прочим, на кошелек покупателя ложится.

Наша компания решила дорогой лимон из ЮАР не возить, все-таки три недели в пути. А вообще поставка фруктов – всегда риск, который приходится страховать, в том числе и конечной стоимостью товара. Это же скоропорт, нужно подгадать время и условия, чтобы привезти и передать в торговые сети в товарном виде.

Представьте, апельсины ехали неделю в Красноярск, а тут магазины ими завалены и цены упали. Что делать? Либо ждать, когда цены подрастут, чтобы в убыток не уйти (а вдруг испортятся?) Либо продавать по сниженной цене – так и так потеряете.

Самый простой путь доставки – по земле, на автофурах. Мы с вами находимся в тайге, как ни крути, у нас отовсюду как минимум неделя пути. Что мы из Китая привезем, что из Санкт-Петербурга или Новороссийска (фрукты из Турции и Египта морем доставляются в порт Новороссийска, из ЮАР, Аргентины – в порт Санкт-Петербурга – прим.ред.).

Железная дорога – не вариант, вагоны могут задержаться в пути. Так что машину остается приоритетным транспортом. И самым уязвимым: в пути всякое может случиться.

Минувшей осенью под Канском перевернулась наша фура, которая везла из Китая 20 тонн мандаринов. Машина ушла в кювет, фрукты рассыпались по первому снегу. Мы успели собрать тонн 10 – 12, остальное местные жители растащили. Вот вам и риски. Кто это потом компенсирует?

А что у нас с имбирем?

- Его в Россию в основном поставляет Китай. Мы всегда закупали его небольшими партиями, по тонне. А тут сейчас такой спрос, что вынь да положь 100 тонн. Люди еще сами создали этот ажиотаж. Цена на него такая, словно на лекарство от коронавируса. На рынке образовался вакуум – спрос есть, а товара нет. Ко мне прибегают с деньгами: «куплю за любую цену». А у меня нет этого имбиря. Кто мог подумать, что он нам понадобится. С момента «хочу имбирь» до момента «выгружаем в Красноярске» может пройти 2 – 3 недели. Бывает, что машины встанут на границе. Буквально в ближайшие пару дней ждем, должна приехать партия. Рискуем однозначно: сегодня себестоимость имбиря 500 рублей, а вдруг завтра спрос обрушится и почем его у нас заберет ритейл?

Так почему же вырос спрос?

К росту цен на лимоны и имбирь имеет прямое отношение коронавирус. Население решило, что они помогают если не вылечиться от новой инфекции, то уж повысить иммунитет точно. И все – из-за витамина «С». «Ведь при простуде и ОРВИ витамин «С» - наипервейшее средство» - бытует мнение. Насчет витамина – да, верно. Но по поводу его содержания в лимонах и имбире. Польза его от коронавируса не доказана.

Ольга Кутумова, главный врач мед центра профилактики:

- На первом месте по количеству витамина «С» стоит шиповник, за ним иду болгарский перец, черная смородина, облепиха, капуста, петрушка и укроп, киви, папайя. Цитрусовые занимают 9 позицию, а имбирь вообще не входит в десятку.

КОММЕНТАРИЙ РИТЕЙЛА

Анна Романова, представитель компании «Командор»:

- Ситуация нормализуется, цена уже на имбирь снизилась до 550 рублей, скоро будет 450. По нашим прогнозам, через 10 дней имбирь будет продаваться по своей обычной цене. С лимоном ситуация сложней, из Китая его ввозить нельзя, в Турции сезон заканчивается, поэтому в России также образовался дефицит. Сейчас цена на него колеблется в районе 400 рублей, и мы ищем поставщиков из других стран с более выгодными условиями.

Елена Бурасова, руководитель PR-службы сети гастрономов «Красный яр»:

- Подняли цены производители и поставщики. Мы привезли лимоны из ЮАР, там другая логистика, другая цена. И получается, что закупочная цена для нас выросла на 400%. В связи с этим выросла стоимость лимонов на полках магазинов. Отмечу, что закупаем мы его небольшими партиями. Фрукты и овощи – это биржевой товар, цена зависит от ставок на бирже, курса доллара и наличия его на рынке. В прошлую неделю цены на бирже снизились – и мы вскоре увидим это на полках.