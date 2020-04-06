График доставки пенсий на дом в Красноярском крае во время режима самоизоляции

В апреле почтальоны доставят жителям Красноярского края все пенсии и социальные пособия на дом в кратчайшие сроки, до 12 апреля. В доставке пенсий участвуют более 2300 почтальонов, все они нуждаются в защите. Кроме того, они будут общаться с пожилыми людьми, входящими в группу риска и только соблюдение правил безопасности поможет сохранить здоровье этих людей.

Накануне выдачи пенсий на дому, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко передал 3 тысячи масок сотрудникам УФПС Красноярского края. Дополнительные средства защиты будут выделены почтальонам и сотрудникам, работающим в почтовых отделениях региона.

Алексей Додатко отметил: «Мы знаем, что в Красноярском крае сложился повышенный спрос на маски. Эти средства индивидуальной защиты востребованы. Мы решили передать запас масок Почте России, так как именно почтальоны на местах достаточно часто общаются с пожилыми людьми. Маска позволяет защитить как сотрудника, который в условиях пандемии находится на рабочем месте, так и пенсионеров, которые находятся в группе риска. Органы и структуры, которые продолжают работать, должны быть защищены».

Директор УФПС Красноярского края Александр Завьялов поблагодарил партийцев за помощь и рассказал, что на сегодняшний день почтовые работники обеспечены необходимыми средствами защиты: «Мы на прошлой неделе централизовано получили 22,5 тысячи медицинских масок. С вашей дополнительной помощью запас составит 25 тысяч штук. На сегодняшний день все почтальоны и операторы снабжены необходимыми средствами защиты».

Также Александр Завьялов отметил, что пожилые люди, соблюдающие режим самоизоляции, смогут произвести все необходимые платежи, не выходя из дома: «Для этого почтальоны оснащены переносными кассовыми терминалами. В Красноярском крае 750 таких устройств, 197 из которых работают в г. Красноярске».

Напоминаем, что Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений связи, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Именно для того, чтобы пенсионерам не пришлось идти за пенсией, будет организована ее доставка на дом с соблюдением всех мер безопасности. Директор УФПС Красноярского края Александр Завьялов обратился к жителям края: «Уверен, что пенсионеры неукоснительно соблюдают режим самоизоляции и не покидают свои дома. Тем не менее, обращаюсь ко всем получателям пенсий и пособий еще раз: «Даже если ваш выплатной день приходится на период с 13 по 20 апреля, пенсию вам принесут по месту прописки до 12 апреля. Оставайтесь дома».

Напомним, почта Красноярского края обслуживает огромную территорию (наш регион занимает второе место в России по площади). Общая протяженность почтового маршрута Красноярского края больше длины экватора земного шара и составляет 55185 км. В филиале работает 7187 человек, из них почтальонов — 2453, операторов- 1339.