Кредитные каникулы в период самоизоляции в Красноярске: кому предоставят и сколько это будет стоить

Специалисты Центробанка России подготовили ответы на самые важные вопросы тех, у кого есть кредиты. В условиях самоизоляции многим сложно или вовсе нечем рассчитываться с банками. Что делать, какие меры можно предпринять – обо всем этом в вопросах и ответах, которые будут полезны красноярцам-заемщикам.

Означает ли нерабочий период, объявленный до 30 апреля, что выплаты по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока?

Нерабочие дни не являются основанием для переноса исполнения обязательств.

Если из-за нынешних событий я потерял работу (мне не платят зарплату), нечем выплачивать кредит. Что делать?

Гражданин, у которого возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов, прежде всего должен сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы — и лучше всего подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком.

Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не предложен или предложен, но он вас не устраивает, и даже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных каникулах.

Я брал кредит в валюте. Можно ли переоформить его как рублевый?

Вы можете обратиться в банк с просьбой изменить валюту кредитования на российские рубли.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами по новому закону?

Кредитные каникулы предоставляются, если доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. За кредитными каникулами можно обратиться также, если размер взятого кредита (займа) не превышает установленной Правительством РФ максимальной суммы.

Отсрочкой можно воспользоваться только один раз (обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года) и по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.

Как доказать, что имеешь право на каникулы? Какие подтверждающие документы могут понадобиться?

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Если не понимаете, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору.

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления.

Но документы нужно собрать как можно быстрее, не дожидайтесь окончания 90-дневного периода. Тогда кредитор сможет быстрее определит, имеете ли вы право на кредитные каникулы. Такой длинный срок в 90 дней предусмотрен для тех людей, кто из-за болезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу, одновременно с заявлением.

Могут ли отказать в праве на кредитные каникулы?

Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем.

Может ли кредитор сам проверить, насколько упал мой доход?

Иногда банк может самостоятельно оценить, насколько заемщик соответствует критерию снижения дохода. Например, если банк ведет зарплатный проект предприятия, где работает заемщик, он может увидеть, что его доход не снизился на 30% в прошлом месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

На какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы?

Продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика, но не может быть более 6 месяцев.

По одному кредиту (займу) льготный период предоставляется только один раз.

Как я узнаю, что получил кредитные каникулы?

Кредитор обязан рассматривать требование заемщика о каникулах не дольше 5 календарных дней. И после этого сообщить заемщику о начале льготного периода по кредиту или займу.

Не придется ли платить штраф за просрочку платежей в льготном периоде?

В течение льготного периода кредитор не имеет права начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). При этом заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом кредитору.

Начисляются ли проценты по кредиту или займу в льготный период?

Да, предоставляемая отсрочка не является бесплатной!

По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору.

По ипотечным кредитам — начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Если есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода.

Как нужно будет платить по кредитам или займам после льготного периода?

Кредитная карта

Начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж — через 30 дней после истечения льготного периода. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка-эмитента.

Потребительский кредит

Начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых равна вашим ежемесячным платежам по потребительскому кредиту.

Ипотечный кредит

Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых равна вашим ежемесячным платежам по ипотечному кредиту.

Я уже воспользовался в прошлом году ипотечными каникулами. Могу ли рассчитывать на новую отсрочку по платежам?

Если вы воспользовались правом на кредитные каникулы по новому закону, это не ограничивает ваше право на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.