Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте

В период с сентября 2019-го по март 2020 года на предприятии создан поток-образец производства ключевого продукта – фасадных плит с защитно-декоративным покрытием «Виколор». При этом удалось сократить время протекания процесса с 31 до 19,5 дня, запасы сырья – с 67 до 10,1 тыс. кв. м, снизить уровень брака с 2,6 до 0,9% и повысить выработку в потоке с 1614 до 3008 кв. м в месяц.

Такого эффекта в компании добились за счет внедрения инструментов бережливого производства, реорганизации рабочих мест по системе 5S, переоборудования цехов, оптимизации хранения и перемещения расходных материалов и полуфабрикатов. Важную роль сыграло и повышение компетентности персонала. Так, в 2019 году девять ключевых сотрудников комбината прошли обучение в Москве по программе «Лидеры производительности», четверо освоили курс «Экспортный акселератор». Помимо этого, 129 работников повысили квалификацию в различных учебных центрах Красноярска. Затраты на обучение, которые в совокупности составили 1,77 млн рублей, компенсировало КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска».

В настоящее время работа в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» продолжается. Программа, рассчитанная на три года, позволит комбинату «Волна» на 30% увеличить производительность труда.

«С марта по июнь 2020 года планируем провести оптимизацию процесса изготовления краски и организовать мониторинг движения всех спецзаказов. Это приведет к сокращению времени выпуска продукции до 18 суток, повышению выработки до 3100 кв. м в месяц и снижению запасов краски с 33 до 24 тонн. Все мероприятия в совокупности обеспечат возможность за девять месяцев участия в нацпроекте увеличить производительность труда на 10% к базовому году», – подчеркивает управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

Обучение персонала в рамках национального проекта также продолжается. Всего в 2020 году в учебных центрах Красноярска квалификацию повысят 119 работников комбината, на данные цели будет направлено 3,16 млн рублей.

Отметим, что в последние годы из всего ассортимента ООО «Комбинат «Волна», который насчитывает более 40 наименований, наиболее динамично развивается спрос на цветные фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием «Виколор». Как и вся хризотилцементная продукция комбината, фасадные плиты «Виколор» негорючи, могут служить в неагрессивной и среднеагрессивной средах, сухой и влажной зонах при температуре от –50 до +80 . Листы имеют ровную или рельефную поверхность, окрашиваются акрилово-полиуретановыми красками разных цветов. Используются для облицовки наружных стен зданий и сооружений в проектах мало- и многоэтажного домостроения. Производитель гарантирует, что через 12 лет эксплуатации изменение оттенка фасада составит не более 10%.

В 2019 году комбинат выпустил 550 тыс. кв. м фасадных листов «Виколор», вдвое увеличив объем производства к уровню 2018-го. В 2020-м предприятие планирует изготовить 750 тыс. кв. м «Виколора».