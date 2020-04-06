Коронавирус в Хакасии, последние новости на 6 апреля 2020 года: зараженная коронавирусом женщина педиатр ходила на работу

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы мужчина и женщина с подтвержденным коронавирусом. Состояние у пациентов средней тяжести. Они прибыли в Абаканский аэропорт 30 марта, рейсом из Москвы. За границей не были.

Специалисты определили круг лиц, которые были в контакте с зараженными. При этом женщина работает врачом-педиатром. И, вернувшись из Москвы она вышла на работу, поскольку на тот момент никаких симптомов у нее не было. Всех, с кем она успела пообщаться, взяли под наблюдение. Об этом сообщает правительство Хакасии.

После этого случая, с 5 апреля постановлением главного санитарного врача все прибывшие из Москвы будут отправляться на 14-дневную самоизоляцию.

За последние сутки в Хакасии зарегистрировано два новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, в республике, подтверждены пять случаев заболевания.

Один человек – выздоровел. Под медицинским наблюдением находится 836 (+ 7) человек, в том числе 16 – в больницах.

На 6 апреля проведено 1842 (+80) лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

По состоянию на 6 апреля в обсерваторе - ГАУ РХ «Черногорский социально-оздоровительный центр им. А.И Лебедя» находятся 13 человек.

В Хакасии действует несколько «горячих линий» по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Это созданный при республиканском правительстве колл-центр с единым номером 8-800-200-93-87 (круглосуточно и бесплатно).

В Минздраве Хакасии работает горячая линия для прибывающих из-за границы 8 (3902) 305-811. Получить консультацию можно также в Роспотребнадзоре по номерам - 8 (3902) 34-36-15 и 8-800-555-49-43.