Как решать вопросы мобильной связи, не выходя из дома?

От качества связи сейчас зависит всё: работа, учеба, возможность общаться с родными и друзьями, узнавать важные новости. Да просто смотреть концерты в прямом эфире или любимые сериалы. Как не выходя из дома подключить услуги, оплатить их, получить техническую помощь, поменять SIM-карту, купить телефон, если гаджет так не вовремя сломался. Впрочем, большинство вопросов, связанных с оплатой услуг мобильной связи абоненты могут решить из дома. Как это сделать, рассказывает директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Александр, наши читатели интересуются, правда ли, что большинство вопросов, связанных с мобильной связью и проводным интернетом можно решить, не выходя из дома?

– Да, это так. За последние годы МТС перевела в цифровое пространство все процессы, связанные с обслуживанием абонентов. В приложении «Мой МТС» можно узнать свой баланс и пополнить счёт любого абонента МТС, можно заказать или приостановить любую услугу, можно сменить тариф или подключить тарифные опции. И сейчас это особенно актуально, я призываю вас позаботиться о пожилых родителях, бабушках, дедушках и других родственниках. Позвоните им прямо сейчас, узнайте, нет ли у них каких-то вопросов, помогите разобраться. Элементарно, настройте автоплатеж, чтобы они не остались без связи – на сайте МТС есть простая инструкция, как это сделать.

Призываю эти вопросы стараться решать онлайн, не рисковать собственным здоровьем и благополучием близких. Если вам все же требуется посетить салоны сотовой связи, узнать, какие работают, можно на нашем сайте. Информация оперативно обновляется.

А если ваш абонент не подключён к мобильному интернету или не умеет им пользоваться?

– Абоненты, пользующиеся только голосовой мобильной связью для управления своими услугами, могут использовать SMS-сервисы, их номера по умолчанию устанавливаются в список контактов телефона, при первом использовании SIM-карты. Если решение вашего вопроса выходит за рамки стандартных команд, можно попробовать решить проблему через оператора колл-центра по телефону: 0890 (с мобильного номера МТС) или 8 800 250 0890 с любого другого.

Если абонент по какой-то причине лишился SIM-карты, например, вышла из строя, потерялся телефон, можно ли её восстановить, не посещая офис МТС?

– Да, можно. На сайте МТС есть форма для замены с доставкой. После того, как вы оформите заказ, день и время доставки SIM-карты с вами по телефону согласует представитель курьерской службы. Это произойдёт не сразу, а ближе ко дню возможной доставки. По заявкам, принятым с 28.03.2020, сроки доставки могут быть увеличены. Если в процессе оформления замены SIM-карты на сайте МТС вы не нашли вашего населённого пункта в списке доступных для курьерской доставки, значит, мы сможем сделать доставку по почте. Заказать такую доставку можно, позвонив в контактный центр по телефону 0890. Сроки доставки зависят от режима работы Почты России.

А можно ли стать абонентом МТС, не посещая салона связи? Или приобрести новое абонентское устройство (телефон, смартфон, планшет)?

– Сегодня это две самые востребованные услуги. Именно поэтому Правительство России приравняло связь к услугам первой необходимости, таким как медицина, транспорт и снабжение продуктами питания. Заказ на покупку абонентского устройства с доставкой можно сделать в интернет-магазине МТС https://shop.mts.ru . После оформления заказа с вами свяжется сотрудник МТС и уточнит детали по доставке.

Если в процессе оформления замены SIM-карты на сайте МТС вы не нашли вашего населённого пункта в списке доступных для курьерской доставки, значит, наши специалисты смогут сделать доставку по почте. Заказать можно, позвонив в контактный центр по телефону 0890. Но учитывайте, что сроки доставки зависят от режима работы Почты России.

Могут ли абоненты спутникового телевидения также рассчитывать на дистанционное обслуживание?

Да, разумеется. Единый номер Спутникового ТВ МТС 88002500890, позвонив по нему можно решить все возникшие вопросы (для абонентов) или заказать установку нашей спутниковой тарелки. В нашем большом крае немало отдаленных населенных пунктов, где телевидение по-прежнему является важнейшим источником информации. Нам важно, чтобы жители региона оперативно могли узнать важнейшие новости о том, что происходит в мире. Монтажники экипированы с учетом эпидемиологической ситуации, так что вы и сейчас можете заказать установку спутниковой тарелки МТС.

Нам всем сейчас непросто, многим людям пришлось в экстренном порядке перестраивать свою жизнь, переводя многие вопросы в онлайн – от учебы и работы до занятий спортом и хобби. Несмотря на растущий трафик, наши технические службы работают в штатном режиме. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить красноярцев быстрым мобильным интернетом.