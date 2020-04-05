2020-04-05T17:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 апреля 2020 года: всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга изолируют

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга изолируют.Всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга изолируют.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прошедшие сутки 5 апреля оказались насыщенными. Было принято несколько важных решений, регулирующих жизнь красноярцев в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Вкратце о ситуации.

Заболевших 29, под подозрением пятеро

По состоянию на утро 6 апреля число заразившихся новой инфекцией в Красноярске и крае достигло 29 человек, еще пятеро под подозрением – ждут результаты анализов из лаборатории Новосибирска.

За минувшие сутки диагноз официально подтвердили у четырех человек (трех красноярцев и одного железногорца), заболевание у них протекает в легкой форме. Кроме того, четыре человека вылечились.Телефон круглосуточной «горячей линии», где можно задать любые вопросы по коронавирусу: 8 (800) 100-56-53.

Изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга

С 6 апреля всех прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга на две недели отправят на самоизоляцию по месту жительства. Такое постановление подписал главный санитарный врач региона. Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе.

Утвердили новые правила работы при самоизоляции

В субботу, 4 апреля, в Красноярске и крае расширили список предприятий, которые могут работать в режиме всеобщей самоизоляции - для предупреждения распространения коронавируса. Соответствующий подписал губернатор Александр Усс. А вскоре стало известно, какие условия должны обеспечить сотрудникам: защитные средства, дезинфекция помещений, доставка служебным транспортом и многое другое.

Красноярцам рассказали, можно ли гулять по городу со справкой о работе

Если ваше предприятие входит в тот самый перечень, значит ли это, что можете в любое время свободно передвигаться по городу? Например, у вас исключительный случай: везете продукты/лекарства недееспособному родственнику? Ответы на эти и другие вопросы дали в полиции.

В городе патрулируют не только популярные места отдыха, но и реку

Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские. Это профилактические мероприятия, которые должны побудить горожан не нарушать режим самоизоляции из-за коронавируса, пояснили в пресс-службе мэрии.

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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года: достигло 29, под подозрением еще пятеро

По состоянию на утро 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в Красноярском крае достигло 29 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Напомним, накануне диагноз был официально подтвержден у четырех человек: трех красноярцев и одного железногорца. Заболевание протекает у них в легкой форме (подробности).

Оплата коммунальных услуг при самоизоляции в Красноярске: как изменится и для кого

Из-за пандемии коронавируса в Красноярске и крае начнут действовать новые условия оплаты коммунальных услуг. Такое решение принял глава региона Александр Усс. Соответствующий указ был подписан им накануне, 4 апреля (подробности).

Выплата безработным в Красноярске: кому положена компенсация и как ее получить

Из-за вынужденной самоизоляции, введенной в Красноярске и крае для того, чтобы остановить вспышку коронавируса, часть населения оказалась в непростой жизненной ситуации. Одни на время лишились дохода, другие и вовсе – работы. Чтобы жители смогли преодолеть сложный период с меньшими потерями, властями края намечен целый комплекс мер. Накануне, 4 апреля, глава региона подписал соответствующий указ (подробности).

Материальная помощь в Красноярске в период самоизоляции: кто может получить и как

Режим всеобщей самоизоляции, объявленный для предотвращения распространения коронавируса в Красноярске и крае, сказался на тех, кто занят в малом и среднем бизнесе. Кто-то лишился дохода, а кто-то даже потерял работу, люди оказались в сложной ситуации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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