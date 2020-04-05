Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 апреля 2020 года: всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга изолируют

Прошедшие сутки 5 апреля оказались насыщенными. Было принято несколько важных решений, регулирующих жизнь красноярцев в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Вкратце о ситуации.

Заболевших 29, под подозрением пятеро

По состоянию на утро 6 апреля число заразившихся новой инфекцией в Красноярске и крае достигло 29 человек, еще пятеро под подозрением – ждут результаты анализов из лаборатории Новосибирска.

За минувшие сутки диагноз официально подтвердили у четырех человек (трех красноярцев и одного железногорца), заболевание у них протекает в легкой форме. Кроме того, четыре человека вылечились.Телефон круглосуточной «горячей линии», где можно задать любые вопросы по коронавирусу: 8 (800) 100-56-53.

Изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга

С 6 апреля всех прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга на две недели отправят на самоизоляцию по месту жительства. Такое постановление подписал главный санитарный врач региона. Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе.

Утвердили новые правила работы при самоизоляции

В субботу, 4 апреля, в Красноярске и крае расширили список предприятий, которые могут работать в режиме всеобщей самоизоляции - для предупреждения распространения коронавируса. Соответствующий подписал губернатор Александр Усс. А вскоре стало известно, какие условия должны обеспечить сотрудникам: защитные средства, дезинфекция помещений, доставка служебным транспортом и многое другое.

Красноярцам рассказали, можно ли гулять по городу со справкой о работе

Если ваше предприятие входит в тот самый перечень, значит ли это, что можете в любое время свободно передвигаться по городу? Например, у вас исключительный случай: везете продукты/лекарства недееспособному родственнику? Ответы на эти и другие вопросы дали в полиции.

В городе патрулируют не только популярные места отдыха, но и реку

Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские. Это профилактические мероприятия, которые должны побудить горожан не нарушать режим самоизоляции из-за коронавируса, пояснили в пресс-службе мэрии.

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