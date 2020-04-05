Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года: достигло 29, под подозрением еще пятеро

По состоянию на утро 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в Красноярском крае достигло 29 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне диагноз был официально подтвержден у четырех человек: трех красноярцев и одного железногорца. Заболевание протекает у них в легкой форме.

Под подозрением остаются еще пять жителей Красноярска. Они ждут результаты анализов из лаборатории в Новосибирске. Четыре человека выздоровели.

- Под наблюдением врачей в условиях домашней изоляции сейчас 8048 человек. В основном, это те, кто приехали из-за границы в течение двух последних недель. Снято с наблюдения 856 человек за сутки, принято новых 87, - информируют в оперштабе.

Все заболевшие в полной изоляции и опасности для окружающих не несут. Те, кто с ними контактировал, тоже находятся под наблюдением, они проходят лабораторное обследование.

Телефон круглосуточной «горячей линии», где можно задать любые вопросы по коронавирусу: 8 (800) 100-56-53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга

С 6 апреля всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга на две недели отправят на самоизоляцию по месту жительства. Такое постановление подписал главный санитарный врач региона.

Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе (подробности).

Справка о работе во время самоизоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу

В Красноярске и крае расширен перечень предприятий, которые могут продолжать работу во время режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Если вы – сотрудник такой компании и можете подтвердить это с помощью справки, имеете ли право свободно передвигаться по городу? (подробности).

Предприятия, которым разрешили открыться при самоизоляции в Красноярском крае: как будут работать, новые требования

В Красноярске и крае расширен список предприятий, которые могут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса. Такой указ подписал накануне глава региона Александр Усс. А сегодня, 5 апреля, стало известно, какие требования должны соблюдать предприятия. Они перечислены в постановлении, выпущенном правительством Красноярского края (подробности).