2020-04-05T16:28:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года: достигло 29, под подозрением еще пятеро

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года: заболевших 29, под подозрением еще пятеро.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года: заболевших 29, под подозрением еще пятеро.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По состоянию на утро 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в Красноярском крае достигло 29 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне диагноз был официально подтвержден у четырех человек: трех красноярцев и одного железногорца. Заболевание протекает у них в легкой форме.

Под подозрением остаются еще пять жителей Красноярска. Они ждут результаты анализов из лаборатории в Новосибирске. Четыре человека выздоровели.

- Под наблюдением врачей в условиях домашней изоляции сейчас 8048 человек. В основном, это те, кто приехали из-за границы в течение двух последних недель. Снято с наблюдения 856 человек за сутки, принято новых 87, - информируют в оперштабе.

Все заболевшие в полной изоляции и опасности для окружающих не несут. Те, кто с ними контактировал, тоже находятся под наблюдением, они проходят лабораторное обследование.

Телефон круглосуточной «горячей линии», где можно задать любые вопросы по коронавирусу: 8 (800) 100-56-53.

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Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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