Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 5 апреля 2020 года: новых за сутки не прибавилось, на лечении 21 человек

По данным краевого управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения в крае на 5 апреля официально зафиксировано 25 случаев заражения короновирусом (количество не меняется двое суток, с 3 апреля). Из них 13 привезли инфекцию из-за границы, а 12 подхватили ее здесь, в городе.

Успешно прошли лечение и покинули больницу 4 красноярца. Ожидают подтверждения диагноза 5 человек (из них 2 – жители Железногорска). Под наблюдением врачей в условиях домашней изоляции находятся 9286 человек. В основном это те, кто приехали из-за границы в течение двух последних недель.

Накануне стало известно, что двух пациентов инфекционного отделения БСМП пришлось перевести на кислородную поддержку. В минздраве пояснили: это не искусственная вентиляция легких (ее используют, когда пациент не может дышать самостоятельно). Состояние этих двух пациентов средней тяжести, стабильное.

Телефон круглосуточной «горячей линии», на которую можно задать любые вопросы по коронавирусу: 8 (800) 100-56-53.

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