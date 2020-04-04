Как будут работать школы в период самоизоляции до 30 апреля: учеников отправят на дистанционное обучение

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». В документе обозначен регламент работы образовательных учреждений в период с понедельника, 6 апреля, до конца текущего месяца. До этого все школьники находились на каникулах.

По-прежнему запрещено посещение школ, колледжей, лицеев и техникумов. Учащиеся должны оставаться дома. Учебный процесс должен проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Способ и порядок обучения определяет образовательное учреждение самостоятельно. Главное – результат.

Добавим, что с понедельника в Красноярске возобновляют свою работу детские сады, там будут организованы дежурные группы для ребятишек, чьи родители работают в период изоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос ЕГЭ-2020 и ОГЭ в Красноярске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Сроки сдачи Единого государственного экзамена, Общего государственного экзамена и Государственного выпускного экзамена (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) будут перенесены. Основание – ситуация с коронавирусом в стране и нерабочая неделя 28 марта – 5 апреля (подробнее).

Работа детских садов в Красноярске в период самоизоляции: как будут работать дежурные группы и для кого

Рассказываем, как будут работать детские сады в период ограничительных мер

Согласно документу, подписанному губернатором Красноярского края Александром Уссом, вносится корректировка в работу дошкольных образовательных учреждений. Начиная с понедельника 6 апреля садики возобновляют свою работу. Но не полностью, а в ограниченном режиме (подробнее).