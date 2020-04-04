2020-04-04T16:32:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будут работать школы в период самоизоляции до 30 апреля: учеников отправят на дистанционное обучение

Рассказываем, как будут работать школы до конца апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как будут работать школы в период самоизоляции до 30 апреляКак будут работать школы в период самоизоляции до 30 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». В документе обозначен регламент работы образовательных учреждений в период с понедельника, 6 апреля, до конца текущего месяца. До этого все школьники находились на каникулах.

По-прежнему запрещено посещение школ, колледжей, лицеев и техникумов. Учащиеся должны оставаться дома. Учебный процесс должен проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Способ и порядок обучения определяет образовательное учреждение самостоятельно. Главное – результат.

Добавим, что с понедельника в Красноярске возобновляют свою работу детские сады, там будут организованы дежурные группы для ребятишек, чьи родители работают в период изоляции.

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Работа детских садов в Красноярске в период самоизоляции: как будут работать дежурные группы и для кого

Рассказываем, как будут работать детские сады в период ограничительных мер

Согласно документу, подписанному губернатором Красноярского края Александром Уссом, вносится корректировка в работу дошкольных образовательных учреждений. Начиная с понедельника 6 апреля садики возобновляют свою работу. Но не полностью, а в ограниченном режиме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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