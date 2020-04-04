2020-04-04T15:16:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Поддержка бизнеса, пострадавшего от коронавируса в Красноярске: снижение налогов, отсрочка арендной платы

Рассказываем, какие меры предлагаются для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вынужденной самоизоляции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Поддержка бизнеса, пострадавшего от коронавируса в КрасноярскеПоддержка бизнеса, пострадавшего от коронавируса в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения пандемии коронавируса, отразились на малом и среднем бизнесе. Собственники небольших организаций переживают: как они будут оплачивать простои своим работникам, налоги, аренду, где взять средства на развитие?

Стало известно о мерах поддержки бизнеса, которые должно разработать правительство края. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Приводим список предлагаемых мер:

- снизить ставки налога по упрощенной и патентной системам налогообложения до минимального размера;

- освободить организации, которые наиболее пострадали в связи с коронавирусной инфекцией, от уплаты налога на имущество организаций;

- освободить организации и индивидуальных предпринимателей на 2020 год от уплаты транспортного налога на отдельные виды транспорта;

- поддержать ресурсоснабжающие организации, если потребители коммунальных услуг не смогут вовремя рассчитаться по счетам (по причинам, связанным с коронавирусом);

- оптимизировать условия для получения госзаказов.

Аренда помещений для малого и среднего бизнеса – особенно важный вопрос. Работать целый месяц они не могут, дохода нет, а внести плату обязаны. Им предоставят схему, как договориться с собственниками помещений на отсрочку или снижение арендных платежей.

Добавим, что это не окончательный список. Вероятно, он будет дополняться. Алгоритмы поддержки будут прорабатываться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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