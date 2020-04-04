Работа детских садов в Красноярске в период самоизоляции: как буду работать дежурные группы и для кого
Согласно документу, подписанному губернатором Красноярского края Александром Уссом, вносится корректировка в работу дошкольных образовательных учреждений. Начиная с понедельника 6 апреля садики возобновляют свою работу. Но не полностью, а в ограниченном режиме.
В каждом детском саду будут организованы так называемые дежурные группы для тех воспитанников, родители которых работают в условиях введенных ограничений. Напомним, что к таким организациям относятся магазины, аптеки, социальные и экстренные службы, организации, которые обеспечивают стабильную жизнедеятельность населения.
Добавим, что в дошкольных учреждениях будут приняты усиленные меры безопасности: изменять температуру ребятишек, проводить дезинфекцию помещений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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