По данным оперативного штаба на утро 16 января 2021 года за все время 51 308 подтвержденных диагнозов (+325 за сутки). Выздоровели 47 000 человек (+336 за сутки). Умерли 1940 пациентов (+15 за сутки).Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 2 160 096 (+9528 за последние сутки).Под наблюдением 6358 человек (+618 новых за сутки, снято с наблюдения – 490).- Красноярский край опустился на одну позицию вниз по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 9 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.Тем временем в краевом центре закрылся временный госпиталь на Рокоссовского. Напомним, впервые его развернули в помещении учебного общежития в июне прошлого года и работал он до 14 августа. В октябре его открыли вновь из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом. Туда отправляли на долечивание пациентов из базовых инфекционных госпиталей.На момент повторного открытия в обсервацию зашли около 50 сотрудников, в госпитале было развернуто 120 коек.Как рассказала заведующая госпиталем Ольга Воронина, законсервировано 360 мест с возможностью расширения до 480 коек на 2 и 3 этажах. Помещение будет находиться в резерве краевой клинической больницы до декабря 2021 года. Оборудование, необходимый запас средств индивидуальной защиты и расходных материалов остаются на время консервации в здании.Но медики надеются, что открытие госпиталя не потребуется. Но в случае необходимости вновь готовы возобновить работу в течение одной рабочей смены.Также закрывается инфекционный госпиталь, развернутый на площадях Красноярской межрайонной клинической больницы №4. Уже выписались последние пациенты, а сейчас предстоит дезинфекция и консервация. Напомним, госпиталь на Кутузова открывался тоже дважды – с 7 мая по 16 июля прошлого года, а затем с 15 октября и до 15 января.