Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 октября 2020 года: заболели 220 человек, трое умерли

За сутки заболели 220 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным Управления регионального Роспотребнадзора на 14.00 часов 17 октября 2020 года, в Красноярском крае зарегистрировано всего 22754 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 220 новых случаев заболевания. Выздоровели 16496 (+109 за сутки). Умерли 596 пациентов (+3 за сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 791,7. Темп прироста за сутки - 1,0 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4493 человека (+418 за последние сутки).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора

Снято с медицинского наблюдения 42950 человек (263 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 1114475 из них за последние сутки 11377.

- За сутки Красноярский край уже несколько дней остается на 8 месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Суточное количество заболевших продолжает нарастать. Сегодня в регионе выявлено на 8 случаев коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее. Это самое большое количество с мая. Число выздоровевших в два раза уступает количеству заболевших.

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

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