Оставить под стражей! Суд выбрал меру пресечения экс-министру лесного хозяйства Красноярского края

Экс-министра подозревают в крупной взятке Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

19 сентября была избрана мера пресечения для бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил подозреваемого под стражей до 17 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.

Напомним, 15 сентября 2020 года министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов был освобожден от занимаемой должности. Как сообщили в краевом правительстве: по собственному желанию. Но уже через пару дней стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

По предварительной версии следствия, с марта 2018 до марта 2020 года тогда еще министр оказывал покровительство лесозаготовительному предприятию «Краслесторг». Этой компанией фактически управлял его брат (а номинальными учредителями были знакомые).

По версии следователей, подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг».

За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из них были переданы Димитрию Маслодудову.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, бывший министр вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и в содеянном не раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.

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