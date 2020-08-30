В Красноярском крае дополнительные силы брошены на борьбу с лесными пожарами

Борьба за лес Фото: Дмитрий КОМАРОВ

Языки пламени пожирают деревья, клубы дыма, жар такой, что невозможно дышать. Это настоящая война. С огнем.

Напомним, в Красноярском крае сохраняется режим ЧС регионального уровня. Несмотря на то, что лето подходит к концу, из-за теплой погоды сохраняется высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.

Для тушения лесных пожаров на севере региона привлекли дополнительные силы. На тушение пожаров прибыли 80 парашютистов-десантников Федеральной и Томской авиалесоохраны. 30 августа их перебросили в Кежемский район на вертолетах Ми-8.

Пожары тушат с воздуха Фото: Дмитрий КОМАРОВ

- За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». - Сегодня продолжается тушение 23 пожаров на площади, пройденной огнем, около 74 тысяч гектаров, в том числе остановлено распространение огня 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 5 846 гектаров.

В целом для тушения пожаров в Красноярском крае задействовано около 900 парашютистов-десантников Федеральной, Красноярской, Томской, Тывинской авиалесоохраны, работников наземных лесных служб и арендаторов лесных участков. Привлечено более 30 единиц наземной техники и 10 вертолетов Ми-8, арендованных авиалесоохраной у местных авиакомпаний.

Около 90 процентов пожаров – это труднодоступные и удаленные территории. И здесь сотрудники лесных наземных служб ведут борьбу с огнем в основном ручным способом. Они прокладывают минерализованные полосы при помощи лопат и топоров-мотыг, тушат огонь с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Ранцевый огнетушитель надевается как рюкзак, его можно переносить на большие расстояния. Конструкцией предусмотрена емкость для воды и отходящий от него гидропульт, который дает возможность формировать тонкораспыленную или сплошную струи воды - это повышает эффективность тушения лесного пожара.

Новое оборудование лесных пожарных в Красноярском крае Фото: Лесопожарный центр

Добавим, что лесные пожарные Красноярского края получили новую партию спецоборудования и техники. Автопарк краевого Лесопожарного центра пополнил квадроцикл с двумя прицепами. Новая техника поможет вести патрулирование, прокладывать минерализованные полосы, осуществлять доставку сил и средств к очагам лесных пожаров.

- Квадроциклы уже используют сотрудники Ярцевского авиаотделения в Енисейском районе, - рассказал Максим Михайлов, начальник транспортного отдела краевого Лесопожарного центра. - Там присутствуют песчаные почвы, где можно прокладывать заградительные полосы с помощью небольшого плуга. Это очень удобно – не нужно доставлять в лес большой трактор. Кроме того, небольшой квадроцикл удобно транспортировать авиацией. Он легкий и компактный. Его можно взять с собой на тушение и использовать в отдаленной труднодоступной местности.

Также в августе парашютисты-пожарные получили новое защитное снаряжение для прыжков к местам тушения, а также грузовые парашюты, которые позволят сделать работу лесных пожарных эффективнее и безопаснее.

Также интенсивная борьба с лесными пожарами идет в Якутии и Иркутской области. За прошедшие сутки здесь был потушен 21 пожар. Еще 35 пожаров предстоит ликвидировать.

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Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 8,5 тысяч гектаров

Оперативную информацию по лесным пожарам на сегодня, 13 августа, предоставило министерство лесного хозяйства. На территории Красноярского края действуют 39 пожаров на общей площади 8,5 тысяч гектаров. Возгорания зарегистрированы в Эвенкии, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Туруханском районах. На места авиацией оперативно доставляют лесных пожарных с оборудованием, которые сразу же приступают к тушению (подробнее).