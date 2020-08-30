Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 августа 2020: заразились 111 человек, умерли 6

В регионе заболевших больше, чем выздоровевших Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным специалистов краевого Управления Роспотребнадзора в Красноярском крае на 14.00 часов 30 августа зарегистрировано всего 16760 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за последние сутки еще 111 человек заразились COVID-19. Выздоровели 25 пациентов, 6 скончались.

- Красноярский край по итогам суток остался на 8 месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - сообщили в Информационном центре по мониторингуситуации с коронавирусом (ИЦК). - Заболевших более чем вчетверо больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Статистика распространения коронавируса в крае за минувшие сутки Фото: ИЦК

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 583,2. Темп прироста за сутки – 0,7 процента.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3100 человек (+ 215 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 32 813 жителей (+230 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 795 163 (+6602 за последние сутки).

Красноярцам напомнили о правилах безопасности Фото: оперштаб

Напоминаем, что Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В крае уже заработали торговые центры, рестораны и места отдыха.

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Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

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Губернатор отметил, что именно край в сравнении с другими регионами в начале эпидемии столкнулся с наиболее сложной ситуацией - по количеству въехавших на территорию (а следовательно, и потенциальных носителей коронавируса) регион был на восьмом месте. Были тяжелые периоды. К примеру в Северо-Енисейском районе, где зафиксировано порядка 1,5 тысяч заразившихся вахтовиков. Тем не менее, властям, медикам, эпидемиологам и правоохранителям удалось поставить качественный заслон распространению вируса (подробнее).