Красноярка похвастала в соцсетях коллекцией советских игр и значков

Эти значки достались Василине от дяди Фото: Антон БИБЕР

Красноярка Василина выложила в соцсети коллекцию игр и значков еще советских времен. Все эти вещи перешли ей по наследству от дяди. Он не собирал их специально, просто они в свое время были почти в каждой советской семье. Но, к сожалению, не у всех сохранились. А вдруг кому-то захочется вспомнить то время? Так решила девушка и решила опубликовать все эти фотографии. Смотрим, вспоминаем, ностальгируем!

Советская игра-головоломка «Смекалка» Фото: Антон БИБЕР

Советская игра-головоломка «Смекалка». В этой коробке девять фишек. Рисунок с исходным положением фишек прилагался к игре. Задача - путем ряда последовательных перемещений перевести большую квадратную фишку в левый верхний угол. Это не так просто, как кажется. Помните?

Игра-лабиринт «Закати шарик» Фото: Антон БИБЕР

Игра-лабиринт «Закати шарик» родом из СССР 1975 года. Ооооо, сколько вечером и нервов было потрачено, чтобы загнать этот непослушный шарик в цель. Этот винтаж можно приобрести через интернет за 850 рублей.

«Волшебные кольца» Фото: Антон БИБЕР

Еще одна интересная головоломка – «Волшебные кольца». Почти «Зума», только не на экране. Правила игры: перемешанные в кольцах-желобках разноцветные шарики, собрать по цветам. Думаете, это было просто?

Микки Маус ловит куриные яйца Фото: Антон БИБЕР

Сначала это была электронная игра «Ну, погоди». Волк должен был насобирать как можно больше яиц. За этой игрой часами сидели взрослые и дети. Поздняя версия была выпущена в СССР в 1987 году. Уже почти уже в новой стране. В этой версии уже американский мышонок Микки Маус должен ловить куриные яйца, скатывающиеся на него с четырех сторон.

Настенный календарь Фото: Антон БИБЕР

Это настоящий советский настенный календарь с полюбившимися всем героями из мультфильма «Ну погоди!».

Значок крокодил Гена и автомобиль можно купить также через интернет всего за 150 рублей.

Крокодил Гена в автомобиле Фото: Антон БИБЕР

А значок Волгоград «Родина-мать», так называемая переливашка без булавки стоит всего 20 рублей. Во столько же обойдется «Луна-9» 1966 года и «Лунаход-1» 1970 года переливашка. А вот «Космос. Луна-9» 1966 года уже на 10 рублей дороже.

На значке изображен Олег Кошевой Фото: Антон БИБЕР

Значок с изображением Олега Кошевого. Это комиссар «Молодой гвардии», был расстрелян фашистами в городе Ровеньки в 1943 году в возрасте 16 лет. В советское время многие ребята хотели быть похожими на этих героев.

Коллекция значков Фото: Антон БИБЕР

Какие еще значки в этой коллекции? Значок с Маугли, сеньор Помидор из Чиполлино, Севастополь, Ленинград, Брестская крепость, «Зенит», спортсмены, «Ну, погоди!» и даже Дональд Дак, Бегуны, Киев, ракетоноситель кораблей «Восход», Цирк, фонтан «Ночь» в Гурзуфе, Крепость–герой, Спартак, олимпийский мишка, Дед Мороз. И даже значок «Выставка продажа охотничьего оружия Красноярск -78».

Советские значки Фото: Антон БИБЕР

Обладательница всех этих богатств не собирается их продавать. Василина рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск, что они дороги ей, как память. На самом деле очень многие грустят по ушедшим советским годам. У каждого на то своя причина. Время назад не вернуть, но вещи, сохранившиеся с тех времен, позволяют окунуться в прошлое и вспомнить приятные моменты.

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