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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 августа: под медицинским наблюдением на дому более 3000 человек

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на 30 августа
Ольга КостинаОльгаКостина
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За последние сутки под "домашний арест" загремели чуть больше 200 человек

За последние сутки под "домашний арест" загремели чуть больше 200 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Роспотребнадзора на утро 30 августа в Красноярском крае зарегистрировано всего 16649 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки - 110 случаев заболевания, 76 человек выписали, 6 скончались.

- Красноярский край по итогам суток сегодня на 8 месте в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - Заболевших по-прежнему значительно больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 579,3. Темп прироста за сутки – 0,7 процента.

Под медицинским наблюдением на дому находится 3115 человек (+241 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 32598 человек (+216 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 788561 (+5930 за последние сутки).

Новые случаи заболевания регистрируется ежедневно

Новые случаи заболевания регистрируется ежедневно

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, что Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Уже заработали торговые центры, рестораны и места отдыха. Но жителям края советуют сохранять меры предосторожности, находясь в общественных местах. Случаи заболевания COVID-19 все еще регистрируются каждый день! Используйте маски, соблюдайте дистанцию и чаще мойте руки.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

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