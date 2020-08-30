Какая будет погода 1 сентября в Красноярске

Будет дождливо, но тепло Фото: Мария ЛЕНЦ

По предварительным прогнозам специалистов красноярского Гидрометцентра, предстоящая неделя будет теплая с небольшим похолоданием к выходным.

30 и 31 августа переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западной четверти до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса, ночью до 10 градусов.

Один из главных вопросов красноярских родителей: чего ждать от небесной канцелярии 1 сентября? В этом году из-за распространения коронавируса не стали делать масштабных линеек, праздничным будет лишь классный час. Но нужно же знать, как наряжать детей.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в День знаний небо покроется тучами, временами синоптики прогнозируют дождь. Но будет тепло – до +23 градусов в светлое время суток, до +10 в ночные часы.

В среду, 2 сентября, днем уже холоднее – столбики термометров поднимутся лишь до +19 градусов.

В четверг, 3 сентября, ожидается до +21 градуса днем. В пятницу, 4 сентября, снова +19 градусов. В субботу, 5 сентября, облачно с прояснениями, до +18 градусов. Все дни будет идти дождь. Поэтому зонтики и дождевики станут необходимым атрибутом на первой сентябрьской неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать красноярские школы 1 сентября 2020: из-за коронавируса отменяют звонки с урока

Учебный процесс в условиях пандемии с сентября начнется с новых требований. Так, в школах больше не зазвучит привычный звонок на урок и с урока. Эта мера применяется, чтобы избежать массового скопления учеников на переменах.

- В школах не будет первой и второй смены. Каждый класс будет учиться по своему расписанию и по своему времени, а уроки для них будут начинаться с периодичностью 15-20 минут, - пояснил Андрей Сигида (подробнее).