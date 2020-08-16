Попало на видео, как грабитель с муляжом гранаты врывает в магазин и избивает продавца в Красноярске

Грабитель напал на продавца Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На сайте краевой полиции опубликовано видео разбойного нападения на магазин в районе жилого комплекса «Снегири» в Красноярске.

Вот очередной покупатель заходит в зал. В маске, как полагается. Двумя пальчиками он держит «гранату».

- Деньги гони!

Женщина не растерялась и оттолкнула грабителя. Но тот достал нож, несколько раз ударил продавца, вытащил из кассы 15 тысяч рублей и убежал. Сотрудница магазина сразу сообщила о случившемся в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний красноярец.

Мужчина пояснил, что нашел муляж гранаты на улице. Другой бы, может, сообщил о находке куда следует. А в его голове сразу созрел коварный план.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.