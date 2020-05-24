Для зараженных коронавирусом вахтовиков на севере Красноярского края заработал полевой госпиталь

В поселке Еруда Северо-Енисейского района военные развернули полевой многофункциональный госпиталь и передали его в оперативное подчинение Федерального Сибирского научно-клинического центра (ФСНКЦ) ФМБА России. Задача выполнена, и военные возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Военные передали госпиталь в оперативное подчинение ФМБА России Фото: skc-fmba.ru

Тем временем во временном медицинском учреждении на 100 коек уже начали принимать пациентов. Все они вахтовики золотодобывающего предприятия, где возникла вспышка коронавируса.

Планировка мобильного госпиталя схожа с обычным стационаром для коронавирусных больных: приемное отделение с санпропускником, палаты, отделение анестезиологии и реанимации (на 7 коек), клиническая лаборатория. Оснащен современным медицинским оборудованием: системы мониторинга жизненно важных функций организма, аппараты ИВЛ, цифровой рентгенологический аппарат, аппарат УЗИ, оборудование для лабораторной диагностики, а также все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Планировка мобильного госпиталя схожа с обычным стационаром для коронавирусных больных Фото: skc-fmba.ru

- Впервые в таком объеме и в таком качестве выполнено мероприятие по развертыванию полевого госпиталя, - рассказал начальник медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) Анатолий Калмыков. - Здесь остается 70 наших медиков, я уверен, что это будет плодотворное взаимодействие со специалистами ФМБА России.

Госпиталь будет принимать «средних» и «тяжелых» больных. Также на территории поселка развернут полевой обсервационный лагерь на 1000 мест с возможностью увеличения до 2000 мест.

Военные свою задачу выполнили Фото: skc-fmba.ru

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, всего на предприятии работает 6 000 человек. Проводится сплошное тестирование работников, что позволяет разделить заболевших и здоровых сотрудников.

И.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко отметил, что комбинат оказался в числе крупных предприятий, которые столкнулись с проблемой борьбы с коронавирусной инфекцией: «Мы очень рассчитываем на медиков, главное - это здоровье наших работников, оно в Ваших руках. Спасибо Министерству обороны и Правительству Красноярского края за поддержку».

Госпиталь готов к приему пациентов Фото: skc-fmba.ru

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в госпиталь прибыла бригада из 70 специалистов из Железногорска, Зеленогорска, Северска, Красноярска, Томска, Омска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Ангарска, Яровое, Краснокаменска, Новосибирска. Штат полностью укомплектован реаниматологами, эпидемиологами, пульмонологами, терапевтами, средним медицинским персоналом.

Врачи заступают на многодневное дежурство Фото: skc-fmba.ru

Добавим, что сводный отряд ФМБА России находится в очаге заболевания уже больше недели, оказывая медицинскую помощь работникам предприятия «Полюс Красноярск» с COVID-19.

По данным на 22 мая подтвержден коронавирус у 1 191 сотрудника Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, обследовано более 5 000 человек. Сотрудники с положительным результатом находятся на карантине. Еще 154 человека со средней и тяжелой степенью заболевания направлены для лечения в краевые медицинские учреждения.

В госпитале уже принимают первых пациентов Фото: fmbaros.r

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На борьбу с коронавирусом в Красноярский край направили армию. Сюда прибыли 77 военных медиков, 130 специалистов и 100 единиц техники [видео]

Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там круглосуточно, без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета (подробнее).

Из почти 1200 заразившихся в Северо-Енисейском районе 700 даже не подозревали об этом

Вахтовики, которые работают на предприятии, перед устройством на работу проходят отбор по медицинским показателям, затем регулярные медицинские осмотры, ведь трудиться им приходится в северных условиях. И когда произошло заражение коронавирусом, у мужчин (а там работают в основном мужчины) сработал иммунитет (подробности).