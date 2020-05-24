Какие меры принимаются в Красноярском крае, чтобы не допустить повторения ситуации с лесными пожарами 2019 года

С 28 апреля во всех районах Красноярского края действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Но в большинстве возгораний чаще всего виноват именно человек. Пока ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.

По данным Лесопожарного центра, сейчас в крае действуют 18 лесных пожаров на площади 1200 гектаров. Три из них локализованы, это значит, что огонь будет остановлен и в ближайшее время пожары ликвидируют. Самое главное, что угрозы населенным пунктам нет. В основном горят леса в отдаленных труднодоступных территориях: Абанский, Кежемский, Ермаковский и Сухобузимский районы.

Какие меры принимаются для того, чтобы сдерживать распространение лесных пожаров? Ведь в прошлом году для тушения лесных пожаров пришлось привлекать даже армию. Второй год подряд в крае реализуется масштабная модернизация системы охраны лесов от пожаров. Основная цель - повышение оперативности обнаружения пожаров на малых площадях и ликвидация пожаров в первые сутки. Работа ведется сразу по нескольким направлениям.

Леса горят на отдаленных территориях Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Первое. Расширяется система видеомониторинга. В прошлом году было установлено 30 камер и в этом году планируется столько же. Камеры с оборотом 360 градусов крепят на вышках сотовой связи. При малейшем возгорании данные сразу же в режиме онлайн передаются в региональную диспетчерскую службу. К месту возгорания сразу направляют лесопожарные формирования. В основном камеры устанавливают в густонаселенных районах – центральные, западные, южные направления. В этом году будет охвачено и восточное направление.

Второе. В рамках проекта «Экология» производится обновление техники и оборудования лесопожарных формирований. В прошлом году в помощь лесным пожарным поступило 45 единиц лесопожарной техники и более семисот единиц различного оборудования. В этом году тоже запланировано новое поступление обо

Сейчас ситуация с лесными пожарами в регионе под контролем Фото: Министерство лесного хозяйства

Третье. Работа парашютистов-пожарных. В основном спецгруппировки работают в труднодоступных районах – в Кежемском, Тасеевском, Енисейском районах. Всего 60 парашютистов-пожарных, по 20 человек в каждом районе. Они облетают территории на самолете АН-2. Как только видят возгорание, сразу же начинают работу по ликвидации.

- Реализация комплекса этих мер позволило, несмотря на аномально теплую весну, удерживать ситуацию под контролем и не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Лесопожарного центра. – В основном 85 процентов лесных пожаров в крае ликвидируют в первые сутки.

Жителей края также просят оперативно сообщать о палах травы и возгораниях в лесах. Можно позвонить на телефон прямой линии: 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью специального мобильного приложения «Берегите лес».

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