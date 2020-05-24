Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 мая 2020 года: еще 146 подтвержденных диагнозов COVID-19

По данным краевого Роспотребнадзора, на 14.00 часов 24 мая 2020 года в Красноярском крае на 48 территориях 3265 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из этого числа за последние сутки зарегистрировано 146 случаев заболевания.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 113,6, - прокомментировали в ведомстве. - Темп прироста за сутки – 4,67 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится 842 человек. За последние сутки под наблюдение попали 38 жителей. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Количество людей, которые были сняты с медицинского наблюдения - 18 384 человек (за истечением срока наблюдения). В том числе за последние сутки - 92.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Количество умерших от коронавируса в Красноярском крае остается прежним - 28 человек (0 случаев за сутки).

Выздоровели 708 пациентов, в том числе за последние сутки – 11 человек.

Проведено тестов на коронавирус всего 16 2311. Из этого числа за последние сутки - 4792.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

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