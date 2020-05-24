Красноярцев ожидает дождливая и прохладная неделя

Май в этом году удивляет летним теплом. Все растет, цветет, благоухает. Вот и сегодня специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют жаркую погоду:

«24-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода, температура воздуха до +27 градусов, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7-10 градусов».

Надолго в Красноярском крае задержится такая погода? Увы, нет. К вечеру возможна гроза, да еще с порывистым сильным ветром.

Чего ждать нам от небесной канцелярии на предстоящей неделе «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали синоптики красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 25 мая, в дневные часы ожидается до +25 градусов, пасмурно и дождь. К ночи столбики термометров опустятся до +13 градусов.

Во вторник, 26 мая, до +23 градусов, осадки. Ночью всего +5 градусов.

Среда и четверг, 27 и 28 мая соответственно, будут самыми холодными на последней майской неделе. Облачно, дождливо, всего +14 градусов в светлое время суток. По ночам до +4 градусов.

К пятнице осадки прекратятся, солнышко изредка будет выглядывать из-за облаков. Столбики термометров медленно поползут вверх. Днем немного потеплеет – до +16 градусов. Подобная погода сохранится и в субботу, 30 мая. Только в этот день возможен небольшой дождь.

Будем надеяться, что 1 июня лето вступит в свои права не только по календарю, но и принесет с собой тепло.