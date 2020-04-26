2020-04-26T19:05:27+03:00
Общество

Врачи-депутаты Верховного Совета Хакасии объяснили свое отсутствие на сессии

В тот день народные избранники должны были принять большой пакет антикризисных мер помощи населению и бизнесу
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Депутаты-врачи отсутствовали по уважительной причине Фото: Валентин КоноваловДепутаты-врачи отсутствовали по уважительной причине Фото: Валентин Коновалов
Изменить размер текста:

24 апреля в Хакасии должна была состояться 18-я сессия Верховного Совета. Но она была сорвана по причине неявки большинства депутатов. В составе Совета 50 народных избранников, для кворума необходимо как минимум 34 человека, а приехали только 30. Получается, что остальные 20 человек просто прогуляли сессию. Глава республики Валентин Коновалов был крайне разочарован. Планировалось, что народные избранники заслушают его доклад о проделанной работе и примут большой пакет антикризисных мер помощи населению и бизнесу. Не получилось.

И вот, спустя несколько дней депутаты-врачи Алексей Тихонович и Геннадий Канзычаков пояснили причину своего отсутствия. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, оба не смогли участвовать в работе сессии по объективным причинам.

Депутат, главный врач «Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской» Алексей Тихонович вместе с другими медицинскими работниками, контактировавшими с инфицированными коронавирусом, продолжает находиться сейчас на карантине в стенах медицинского учреждения. Покидать его ему, как и другим сотрудникам, запрещено.

- Лично я воспринимаю критику спокойно и конструктивно, готов нести ответственность за все, - сказал Алексей Тихонович. - Но сейчас главным для себя считаю выполнять свои обязанности и подготовить стационар для возможного поступления больных с COVID-19.

Еще один депутат Верховного Совета, врач-детский хирург «Абаканской межрайонной клинической больницы» Геннадий Канзычаков не прибыл на сессию, поскольку в настоящий момент по предписанию находится дома на самоизоляции.

- Об отсутствии на сессии предупреждал. Политического или иного давления на меня по этому поводу никто не оказывает, - сообщил Геннадий Канзычаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного Совета

Те из парламентариев, кто приехал на заседание, оценивают срыв сессии как преднамеренный сговор. Например, Григорий Назаренко:

- Понятно коронавирус. Понятно, что у кого-то обсервация, у кого-то другие свои условия, но 20 человек – это явный перебор. Очень похоже на саботаж (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Возможно и потеряшка»: в Красноярске спасают собаку, которую сбила машина
В Красноярском крае для тушения лесных пожаров задействованы 50 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны
Коронавирус в Хакасии: еще у 25 жителей подтвердился диагноз COVID-19
В Красноярске специалисты Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха
Коронавирус в Красноярске: красноярский кардиоцентр подготовит 100 мест для пациентов с COVID-19
В Красноярском крае подростки забили до смерти пожилого мужчину
Две жительницы Красноярского края стали жертвами телефонных мошенников
В Красноярске врио главного врача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа
Житель Енисейска положил на телефоны лжеполицейским более 20000 рублей
Коронавирус в Красноярске, новости 25 апреля: подтверждено 18 новых случаев заражения
В Красноярске на ограждении детского сада сделали экспозицию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Режим ЧС из-за сухой и жаркой погоды ввели в лесах Красноярского края
Поднять гирю 75 раз. Мэр Красноярска запустил челлендж в честь 75-летия Победы
МЧС: на Красноярск из-за аномальной жары надвигается гроза с ветером
В Норильске у мужчины нашли боевой арсенал с оптикой, гранатой и пистолетом
Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения
В Красноярске запустили голосование по системе электронных пропусков
Коронавирус в Красноярске: губернатор отменил режим самоизоляции в 4 районах края
Пациентов красноярской больницы отказались выписывать и поголовно тестируют на коронавирус
Отомстил не тому: в Красноярском крае мужчина сжег чужую иномарку ценой больше миллиона
Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей