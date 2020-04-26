Врачи-депутаты Верховного Совета Хакасии объяснили свое отсутствие на сессии

24 апреля в Хакасии должна была состояться 18-я сессия Верховного Совета. Но она была сорвана по причине неявки большинства депутатов. В составе Совета 50 народных избранников, для кворума необходимо как минимум 34 человека, а приехали только 30. Получается, что остальные 20 человек просто прогуляли сессию. Глава республики Валентин Коновалов был крайне разочарован. Планировалось, что народные избранники заслушают его доклад о проделанной работе и примут большой пакет антикризисных мер помощи населению и бизнесу. Не получилось.

И вот, спустя несколько дней депутаты-врачи Алексей Тихонович и Геннадий Канзычаков пояснили причину своего отсутствия. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, оба не смогли участвовать в работе сессии по объективным причинам.

Депутат, главный врач «Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской» Алексей Тихонович вместе с другими медицинскими работниками, контактировавшими с инфицированными коронавирусом, продолжает находиться сейчас на карантине в стенах медицинского учреждения. Покидать его ему, как и другим сотрудникам, запрещено.

- Лично я воспринимаю критику спокойно и конструктивно, готов нести ответственность за все, - сказал Алексей Тихонович. - Но сейчас главным для себя считаю выполнять свои обязанности и подготовить стационар для возможного поступления больных с COVID-19.

Еще один депутат Верховного Совета, врач-детский хирург «Абаканской межрайонной клинической больницы» Геннадий Канзычаков не прибыл на сессию, поскольку в настоящий момент по предписанию находится дома на самоизоляции.

- Об отсутствии на сессии предупреждал. Политического или иного давления на меня по этому поводу никто не оказывает, - сообщил Геннадий Канзычаков.

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Те из парламентариев, кто приехал на заседание, оценивают срыв сессии как преднамеренный сговор. Например, Григорий Назаренко:

- Понятно коронавирус. Понятно, что у кого-то обсервация, у кого-то другие свои условия, но 20 человек – это явный перебор. Очень похоже на саботаж (подробности).