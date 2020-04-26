Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае на 26 апреля 2020 года: за сутки выявлен диагноз COVID-19 еще у 41 человека

По данным краевого Роспотребнадзора, на 16.00 часов 26 апреля в Красноярском крае лабораторно подтверждены 508 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлен диагноз COVID-19 еще у 41 человека. Из общего числа зараженных 59 пациентов вылечили, погибли 5 человек.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией установлены в 40 муниципальных образованиях края. Из них зафиксировано 28 случаев в Красноярске, 4 - в Дивногорске, по два в Березовском и Уярском районах. По одному случаю в Шарыпово, Рыбинском, Ачинском, Новоселовском и Большемуртинском районах. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 8,8 процентов.

На сегодняшний день 1734 человека находятся под наблюдением врачей (+86 человек за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 53 человека.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.

В краевом министерстве здравоохранения рекомендуют жителям края при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания). Не занимайтесь самолечением, сразу же вызовите на дом врача либо скорую помощь. Обязательно расскажите, были ли в ближайшее время за рубежом и соблюдали ли принципы самоизоляции.

Всем жителям края старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, должна быть организована на дому поликлиниками по месту жительства.

ВАЖНО

В Красноярском крае работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе медицинских служб и мерам профилактики.