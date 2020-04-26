В Красноярск на предстоящей неделе снова вернется летнее тепло

Недолго радовались красноярцы летней погоде. В воскресенье, 26 апреля, вновь подул холодный ветер, солнце скрылось за темными тучами и периодически морочит дождь. По прогнозам Среднесибирского УГМС ожидается переменная облачность, ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до +18 градусов.

Какой будет погода на предстоящей неделе? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 27 апреля, днем ожидается +27 градусов. Переменная облачность. К вечеру похолодает до +6 градусов.

Во вторник, 28 апреля, еще теплее. В светлое время суток воздух прогреется до 22 градусов. Ночью +9 и дождь.

Летняя жара снова сменится прохладойФото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 29 апреля, пасмурно, но 25 градусов тепла. В темное время суток +10 градусов и снова осадки.

В четверг, 30 апреля, начнет холодать. В дневные часы +21 градус, дождливо. В темное время суток всего +8 градусов.

Ну и как же праздничные выходные? Как обычно будет прохладно.

В пятницу, 1 мая, синоптики прогнозируют днем всего +19 и дождь. В субботу, 2 мая, подобная история. Все располагает неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Деревья усыпаны цветамиФото: Мария ЛЕНЦ

Ну а пока природа расцветает. Буквально за пару дней тридцатиградусной жары все деревья оказались усыпаны красивыми цветами. Распустились первые одуванчики и ярко выделяются на зеленой траве. Красноярцы делятся в соцсетях все этой красотой в надежде, что тепло задержится подольше.