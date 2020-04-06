2020-04-06T12:46:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрыт ли Красноярск на въезд и выезд из-за коронавируса: в ГИБДД рассказали, можно ли выезжать из города

Рассказываем, закрыт ли Красноярск на въезд и выезд из-за коронавируса
Мария ИВАНОВА
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Закрыт ли Красноярск на въезд и выезд в период самоизоляции?Закрыт ли Красноярск на въезд и выезд в период самоизоляции?Фото: Мария ЛЕНЦ
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До сих пор не очень понятно, можно ли красноярцам выезжать из города. В частности, на своих автомобилях?

В выходные посты стояли на всех выездах из города, машины останавливали на мостах через Енисей, а в соцсетях летела информация: меня остановили, меня развернули.

В ГУ МВД «Комсомольской правде» - Красноярск объяснили: город не перекрыт, карантин не введен, запрета на выезд нет. Но если у вас нет уважительной причины, чтобы разъезжать по Красноярску и за его пределами, то вы нарушаете Указ о самоизоляции, за это полагается штраф, от 1000 до 4000 рублей. Поэтому инспекторы ГИБДД останавливают машины ровно так же, как патрули на улицах, и просят объяснить – куда вы едете? Зачем?

При этом, у инспекторов нет полномочий насильно развернуть машину и не пропустить куда-то. Только – провести разъяснительную работу, если человек откровенно отправился куда-то без веского повода, составить протокол и передать в административную комиссию (комиссии находятся в районных администрациях).

По нашим данным (они не официальные), за выходные в Красноярске составили около 1000 таких протоколов, из них около 300 – на автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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