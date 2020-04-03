2020-04-03T20:23:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 апреля 2020 года: общественная палата Красноярска просит ввести режим ЧС

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 4 апреля 2020 года
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Последние новости о коронавирусе в КрасноясркеПоследние новости о коронавирусе в КрасноясркеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей (+5 за сутки), из них 4 человека выздоровели.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРОСИТ ВВЕСТИ РЕЖИМ ЧС

Письмо опубликовано на странице Общественной палаты Красноярска в социальной сети Фейсбук.

Там указано, что рекомендации сохранить рабочие места и выплачивать работника заработную плату во многих случаях не могут быть выполнены: нет клиентов, нет и дохода. И поэтому они направили письмо президенту с просьбой ввести в России режим ЧС, чтобы выплачивать занятым в частном секторе экономики ежемесячные пособия в размере МРОТ.

ГДЕ В КРАСНОЯРСКЕ ПРОЙТИ ТЕСТ

До недавнего времени в Красноярском крае первичное тестирование проводилось только в одном месте – в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае (Роспотребнадзор). Сейчас этим занимаются пять лабораторий. Помимо Центра, в Красноярске: Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА, Центр лабораторных технологий «АБВ» м Перинатальный центр Красноярской краевой детской больницы. И одна лаборатория в Норильске – в стенах межрайонной детской больницы.

Все пять лабораторий выполняют тестирование исключительно по госзаданию. То есть проверяют те биоматериалы, которые поступают от медицинских учреждений. Таким образом, прийти в лабораторию и сделать тест на коронавирус по собственной инициативе частному лицу нельзя. Даже за деньги.

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ

Сейчас дома на самоизоляции находятся сотни тысяч красноярцев. У многих есть кредиты – потребительские или ипотечные. Как выйти из положения, чтобы не оказаться в черном списке у банков? Да и сами банки активно готовятся к последствиям. Одни категоричны и требуют вносить платежи день в день, в обычном режиме. Другие готовы на уступки – собрать информацию о них помогает руководитель портала «Финансист» Анастасия Потекина. Обо всех банках вы можете почитать в нашей заметке.

ВЫЕЗД НА ДАЧУ

Один из самых важных для людей вопросов, можно ли поехать на дачу? Тем более, что это не противоречит режиму карантина и самоизоляции: люди проведут время в отдельно стоящих домах, дистанция на участках позволяет обеспечить безопасность.

Ответ такой: «На дачу можно при наличии объяснительной».

То есть каждый раз, выходя из дома, нужно написать объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ НА МАШИНЕ

Тоже один из самых важных для людей вопросов, можно ли пользоваться своими личными автомобилями.

И вот ответ: «Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта. Паспорта-разрешения на машины, чтобы на них передвигаться по городу, не требуются».

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В Красноярске с 1 апреля 2020 года введен режим самоизоляции. Во время соблюдения этого режима жители города могут покидать свое жилище только в определенных случаях: (Подробности)

Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Красноярске: шаблон объяснительной, без которой нельзя выходить из квартиры

В правительстве Красноярского края опубликовали разъяснение, при каком условии можно выйти из дома, если это не поход в ближайший магазин, аптеку или до места работы. В этом случае нужно иметь самостоятельно составленную объяснительную. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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