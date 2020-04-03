Не остались в стороне: «Полюс» передаст медицинскую технику для борьбы с пандемией в Красноярском крае

В компании объявили о решении передать медицинским учреждениям 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - медицинской техники, критически необходимой болеющим коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме. В настоящий момент уже приобретены и развернуты 13 аппаратов ИВЛ, 19 доставляются в пункты назначения, еще по 13 идут закупочные процедуры.

Покупка «Полюсом» медицинской техники – очередной вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции. Ранее компания объявила об учреждении совместно с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) специального фонда для финансирования мероприятий по борьбе с COVID-1. Первый транш «Полюс» и ФРДВ направят на реализацию противоэпидемиологических мероприятий, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Одновременно Компания дополнительно выделит на эти же цели средства для уполномоченных региональных фондов и учреждений здравоохранения в Красноярском крае и Иркутской области.

- В сегодняшней ситуации, когда по всему миру государства и частные компании объединяют усилия для борьбы с пандемией, «Полюс» не может стоять в стороне, - прокомментировал генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев. - Мы на системном уровне поддерживаем медицинские учреждения регионов присутствия и ранее уже предприняли целый ряд мер, направленных на противодействие COVID-19. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких – новый шаг в этом направлении и подтверждение того, что жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей территорий присутствия являются для «Полюса» безусловными приоритетами».

Справка КП

«Полюс» – крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2018 г., «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).