2020-04-03T10:31:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Якутии самоизолированным будут внезапно звонить по видеосвязи

Чтобы проверить – дома человек, или отправился гулять по улицам
Мария ПЕТРОВА
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Звонить по видео будут не только работодатели, но и, скажем, социальные службыЗвонить по видео будут не только работодатели, но и, скажем, социальные службыФото: Мария ЛЕНЦ
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«Алло, Пал Палыч?» «Я здесь, Иван Иваныч!», - в Якутии нетривиально решили подойти к контролю за соблюдением режима самоизоляции.

- Наиболее действенным методом проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции будут видеозвонки от работодателей и соцслужб, – озвучили в правительстве республики.

Смысл таков: устраивать уличное видеонаблюдение, ставить систему распознавания лиц, как планируется в Москве, не выгодно. В Якутске и республике не так много человек, чтобы вкладываться в подобное оборудование. А вот работодателям порекомендуют – обзванивайте-ка свои работников пару раз в день, да по видео – чтобы сразу видно, где человек. Дома? На улице? Пьяный ли, трезвый? (напомним, Якутия пошла впереди планеты всей и запретила продажу алкоголя совсем).

Шаблон рекомендательных писем уже готовится. Звонить по видео будут не только работодатели, но и, скажем, социальные службы, - на самоизоляции ведь самые разные категории людей. Инициатива, безусловно, яркая. Правда и вопросы к ней есть. Кто-то начнет создавать «декорации», кто-то перестанет брать трубку. А главное – это уже все-таки уже вторжение в что-то слишком личное:

- Не дошло бы до определенных перегибов, - говорит якутский депутат Павел Ксенофонтов. – Все-таки люди имеют право на личное пространство, почему кто-то должен смотреть, проверят ь, что я делаю дома? Достаточно патрульных на улицах, если я выйду без причины – меня и так остановят. Допустим, это может касаться тех, кто на карантине и представляет реальную угрозу. Например, переболел, контактировал с заболевшими или прилетел из-за границы. Но не для всех. Я вот не представляю, как мне «в лоб» кто-то позвонит, и я должен буду по видео отчитываться, чем я в данный момент занимаюсь...

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Опасения, что народ за время вынужденного сидения дома «накарантинится» так, что из самоизоляции не выйдет, сподвигли региональные власти задуматься об ограничениях на продажу спиртного. «Впереди планеты всей» выступила Тува – здесь ввели тотальный запрет всего и в любое время (до этого торговали до 23.00, а не до 21, как в большинстве регионов страны). (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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