Как красноярцам правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю дали красноярцам рекомендации, как правильно выбрать продукта во время режима самоизоляции.

Во-первых, не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания.

В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках.

Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки.

В условиях самоизоляции актуальны системы заказов продуктов из магазинов и готовой еды на дом. И здесь важно соблюдать элементарные правила.

Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру.

Если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов.

Не допускается доставка в одном пакете сырой и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной продукции. Оптимальным будет упаковка в разные пакеты каждой товарной группы, в том числе группы промышленных товаров.

Это обязательные меры безопасности, но также следует учитывать, что люди, сидя дома, меньше двигаются и тратят меньше энергии. В этих условиях рекомендуется пересмотреть свой рацион питания.

Важно пить больше жидкости, можно варить отвары и компоты, желательно, без сахара. Крупы лучше цельнозерновые, в качестве источника белка выбирать яйца, орехи и птицу. Не надо закупать лишние продукты, которые захочется съесть.