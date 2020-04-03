Как справляется с пандемией коронавируса самый северный в мире заполярный «остров»

Норильск на карте пандемии занимает совершенно особое место. Во-первых, здесь огромное непрерывное производство, работающее на экспорт, во-вторых, по сути, это «остров» в заполярной тундре, удаленный от «материка», и потому очень важно сохранить эту замкнутую территорию чистой, поскольку в случае непогоды единственный путь сюда по воздуху будет закрыт. А про непогоду в Норильске знает каждый, явление довольно частое, кто летал сюда хотя бы один раз, знает.

Аэропорт и порт – ворота закрыты

Грузы сюда везут по воде (летом по Енисею, зимой по Северному морскому пути), пассажиры летают самолетом.

Сейчас оставили рейсы только до Москвы и Красноярска, остальные отменены. По прилету в Норильск после прохождения паспортного контроля организован централизованный трансфер пассажиров до городов Дудинка, Норильск, а также районов Кайеркан и Талнах для исключения контактов пассажиров с другими гражданами, находящимися в здании аэровокзала. По прибытию домой всем прибывающим пассажирам рекомендовано самоизолироваться на срок не менее 14 дней даже в случае нахождения в течение последнего времени на территории России.

«В порту Дудинка усилены санитарные меры безопасности, контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены, трапы спускать запрещено», – рассказали в «Норникеле».

Сделать все и даже больше

«Норникель» стал одной из первых корпораций, забивших тревогу по поводу коронавируса.

Когда в стране появились первые заболевшие, в компании был создан оперативный штаб для обеспечения непрерывности производства, снабжения и сбыта продукции в период эпидемии и принято множество мер для защиты сотрудников.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин дал интервью медиакомпании «Северный город». Вот что он, в частности, сказал:

- Если говорить о конкретных действиях, то работа идет сразу по нескольким большим направлениям. Первое, самое главное, – проведение превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения вируса. Так, аэропорт, как основные ворота в Норильский промышленный район, оснащен тепловизорами, а все сотрудники – масками и перчатками. Также идет оснащение тепловизорами всех предприятий и офисных зданий Заполярного филиала. Если у работника повышенная температура, он незамедлительно направляется в медпункт с дальнейшей отправкой на больничный. Закуплены и установлены дозаторы с антисептиками. Введены дополнительные меры по дезинфекции помещений – уборка проводится несколько раз в день с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание уделено уборке столовых, медпунктов и мест с большой проходимостью – холлов АБК, галерей и других. В производственных столовых весь персонал обеспечен масками, перчатками, используется одноразовая посуда и есть дезинфицирующие салфетки, чтобы обеспечить чистоту рук. Для всех сотрудников, не связанных с непрерывным производством, был организован режим удаленной работы – из дома с дистанционным подключением к рабочему компьютеру.

Заполярный филиал «Норникеля» выполняет все обязательства в соответствии с указами президента России и губернатора Красноярского края:

• нахождение сотрудника на самоизоляции или карантине оплачивается в полном размере. Более того, если сотрудник компании прилетает не только из-за рубежа, но и из другого региона РФ, ему настоятельно рекомендуется самоизолироваться;

• сотрудников попросили перенести свои отпуска и никуда не выезжать;

• поскольку в связи решением правительства РФ о закрытии санаториев выезд по корпоративным путевкам отменен, все расходы, связанные с поездкой, будут компенсированы компанией;

На корпоративном портале компании создан раздел где оперативно публикуется информация о предпринимаемых мерах в компании, телефоны горячих линий, инструкции по действиям.

Помочь себе и другим

Губернатор Александр Усс обратился к руководству крупных финансово-промышленных групп, действующих в Красноярском крае, с предложением помочь медицинским учреждениям региона в покупке дорогостоящего диагностического оборудования.

"Эту эпидемию можно победить только совместными усилиями как представителей бизнеса, так и обычных граждан. Сегодня жителям края необходимо соблюдать меры самоизоляции, тем самым не создавая перегрузки медучреждениям и выигрывая время. А власти совместно с предпринимателями за это время успеют максимально оснастить больницы оборудованием для помощи особо тяжелым больным", – заявил Александр Усс.

Всего «Норникель» выделил более 200 млн рублей для первоочередных потребностей местных учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах в регионах, где сосредоточена деятельность компании. Благодаря компании мощность цифрового канала связи для сотовых операторов, которыми пользуются жители НПР, была увеличена на 45%. Социальным предпринимателям, получившим ссуды от «Норникеля» на развитие социального бизнеса, были предоставлены кредитные каникулы на шесть месяцев. Кроме этого, фонд Президента «Норникеля» Владимира Потанина выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческого сектора.

Такие решения частного бизнеса прокомментировал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, в одном из своих интервью он сказал, в частности:

- Самое время нашей элите, в том числе главам госкорпораций, проявить свою социальную ответственность. В условиях, когда вся страна вынуждена затянуть пояса, активное участие этих граждан в благотворительности и социальных проектах путем вложения своих личных средств было бы очень правильным и логичным шагом.

Если материальное обеспечение борьбы с пандемией коронавируса взяли на себя бюджеты всех уровней и крупные компании, то люди взялись шить маски, доставлять лекарства, продукты и предметы первой необходимости для тех, кто в группе риска.

21 марта Норильск присоединился к всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ для помощи людям, оказавшимся в вынужденной изоляции.

Фото соцсети

Активисты программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» тоже обратились к жителям Норильска: «Сейчас очень важны поддержка, взаимопомощь и слаженные действия. Актуальны направления: волонтеров-просветителей, доставки и расфасовки продуктов/медикаментов, флеш-мобы, направленные на единение и позитив, изготовление на «удаленке» марлевых повязок, которых катастрофически не хватает! Сформированная в Норникеле культура добрых дел, позволила в кратчайшие сроки найти тех, кто откликнулся и готов помогать! Будьте с нами, делитесь тем, что вы делаете, заряжайте других энергией добрых дел!»

Фото группы в соцсесях "Комбинат добра"

С 30 марта волонтеры «Комбината добра» помогают собирать покупки горожан, сделанные дистанционно.

- Собранный заказ они подвозят к кассе, где продавцы пробивают чеки. А уже дальше с этим чеком и продуктами домой к норильчанам приезжают курьеры, – рассказывает ведущий специалист управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Оксана Тетенькина.

При формировании продуктовых заказов волонтеры используют средства индивидуальной защиты: перчатки и медицинские маски. Также все добровольцы снабжены антисептиками.