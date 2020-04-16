Крест нам брать нельзя по вере. Четверо «гастарбайтеров» убедили профессора стоматологии купить у них драгоценный клад

Невероятно, но случилось! Четверка гастролеров с Урала под видом гастарбайтеров провела профессора стоматологии, владельца именной клиники, рассказал источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Все произошло еще 24 февраля, но стало известно только сейчас. Перед входом в клинику профессора встретил какой-то мужчина. На первый взгляд, обычный гастарбайтер: азиатская внешность, синяя роба, щетина, акцент. И предложил: «Есть монеты и православный крест. Не хочешь купить?». - Откуда? – удивился врач. В этот момент рядом появился второй персонаж. Смуглый, в такой же робе.

- Обманули нас, - сокрушенно поведал уже он. – Привезли на стройку, отобрали паспорта, за работу не платят ни копейки. Но нам повезло: когда копали, нашли монеты из золота и серебра, а еще православный крест.

По словам мужчины, они показали находку знающему человеку, и тот оценил ее в миллион, минимум. Правда, им, мусульманам, к кресту прикасаться запрещено по вере. Да и с монетами, если их продавать по частям, столько хлопот. Вот если бы кто-то купил все скопом!

Стоматолог долго раздумывать не стал. Зачем тянуть, если удача сама идет к тебе в руки. Главное, чтобы ее перехватил кто-то другой. Пошел домой (он живет неподалеку), взял 130 тысяч наличными плюс банковскую карту жены, но все равно не хватало. Тогда позвонил родственнице, попросил перевести ему полмиллиона – в долг.

Сначала передал продавцам задаток – 70 тысяч. Через несколько минут подошел третий, распахнул барсетку, и врач увидел монеты. Старинные, вроде как из золота и серебра. «А где крест?» - удивился он. – Закопан в землю, нам нельзя его трогать, - твердили ему. – Если заплатишь целиком, откопаем».

Кроме креста, было еще 850 монет, якобы старинных.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце концов, владелец клиники передал им по частям крупную сумму – 710 тысяч рублей. А взамен получил от компании 850 монет, самовар, в котором лежал крест, и 13 старинных ложек.

Есть еще много церковной утвари, уверили его. И всё из драгметаллов. Цена вопроса – миллион рублей. Врач был не прочь купить и ее. Встретиться сговорились позже. Но, когда продавцы уехали, как будто гипноз прошел. Решил показать приобретение специалисту.

Проехал к антиквару на Мира, а тот его огорошил: это не золото и не серебро, новодел, фальшивка. Только тогда мужчина позвонил в полицию – обманули! Было возбуждено дело по признакам статьи «Мошенничество». На место (а он договаривался с продавцами, в том числе и в здании клиники) нашли отпечатки пальцев, были изъяты записи со всех камер, расположенных на соседних домах.

Так что выяснилось: к преступлению причастны четверо гастролеров из Челябинской области. Могут передвигаться на золотистом ВАЗ-211440 или Приоре цвета зеленый металлик. Обе машины сейчас в розыске.

Сейчас полицейские ищут свидетелей случившегося, записи с камер наблюдения по возможным путям отхода подозреваемых. Пока «гастарбайтеры» не найдены, расследование продолжается.

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Меня тормознули на Тверской. Возле самой Госдумы. Чернявый парень показал пригоршню массивных серебряных рублей с портретами царей. «Огород копал, клад нашел…»

Обычно я принципиально-равнодушно прохожу мимо таких уличных торговцев дешевыми айфонами, прочими гаджетами (явно ворованное!) Но тут сердце впервые екнуло. Это же Петр, Анна Иоановна, Екатерина! Голова слегка закружилась (подробности).