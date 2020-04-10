2020-04-10T19:09:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 11 апреля 2020 года: 39, под подозрением 16

Последние данные на утро 11 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 11 апреля 2020 года: 39, под подозрением 16.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 11 апреля 2020 года: 39, под подозрением 16.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на утро 11 апреля, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и регионе осталось прежним: официально зафиксировано 39 случаев. Причем не только в краевом центре, но за его пределами – в Норильске, Железногорске, Курагино.

Под подозрением остаются еще 16. За минувшие сутки их число увеличилось на 12. По словам эпидемиологов, все чаще происходят «внутренние» заражения, когда человек не выезжает из страны, заболевает здесь.

Как рассказали медики, у большинства пациентов – средняя степень тяжести заболевания. Но появились и два «тяжелых», их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Обоим больше 60 лет, есть хронические болезни. Говорят, вирус подхватили в Красноярске, за границу не летали.

За все время выздоровели 8 пациентов, их уже выписали.

- Сейчас под медицинским наблюдением на дому 4717 человек, в том числе за последние сутки взято 54 человека, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора. - Снято с медицинского наблюдения 9098 человек, за последние сутки 246. Обследовано всего 18919 человек, из них за последние сутки обследовано 1525.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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