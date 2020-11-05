Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 5 ноября 2020: пациенты с COVID-19 будут получать лекарства бесплатно

Лекарства для пациентов с коронавирусом будут выдаваться бесплатно Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 5 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 27650 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+308 за сутки). Выздоровели 20362 жителя (+ 292 за сутки). Умерли 700 пациентов (+7 за сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 964,7. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 7352 человек (+549 за сутки). Снято с медицинского наблюдения 49636 жителей (за последние сутки – 476).

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, совсем скоро пациенты с COVID-19 будут получать лекарства бесплатно.

- Регионы получат 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства от ковида, - сообщили оперштабе по борьбе с коронавирусом. - Деньги уже выделены из резервного фонда РФ. Препаратами обеспечат более 600 тысяч коронавирусных пациентов. Это те, кто лечится на дому под наблюдением специалистов. Лекарства будут выдаваться по рецепту врача, никаких очередей не будет. Нужных препаратов хватит на всех.

Об этом ранее уже говорил министр здравоохранения края Борис Немик во время «прямой линии»:

- Уже принято решение на уровне федерального правительства о выделении средств для всех субъектов РФ, которые позволят бесплатно обеспечить лекарствами пациентов, проходящих лечение коронавирусной инфекции амбулаторно на дому в легкой форме при показаниях всех категорий граждан. Поэтому в ближайшее время будут приобретены медикаменты для такого лечения по назначению врача.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Красноярском крае возобновляет работу волонтерский штаб помощи пожилым людям.

Добровольцы будут помогать одиноко проживающим пенсионерам в возрасте от 65 лет, не состоящим на учете в службе соцзащиты. Активисты будут доставлять на дом продукты и лекарства первой необходимости.

Оставить заявку можно на федеральной линии 8-800-200-34-11 и региональной линии 8-800-100-53-19 (кнопка «3»).