Пытавшегося скрыться главу Ачинского района суд посадил под домашний арест на 28 суток

Глава района пытался скрыться от полиции Фото: стоп-кадр ГСу СК РФ по краю и РХ

17 сентября в суде вынесли меру пресечения главе Ачинского района Евгению Розанчугову. Его подозревают в халатности в рамках исполнения муниципального контракта по приобретению жилья для детей-сирот (часть 1, статья 293 УК РФ).

Напомним, чтобы задержать Евгения Розанчугова, пришлось его объявить в федеральный розыск. Посреди ночи двое инспекторов ГИБДД узнали его по ориентировке в водителе светлой «Нивы». Подозреваемого задержали и доставили в отдел.

- Когда главу района допросили как подозреваемого, вину он признал, - рассказали в ГСУ СК РФ по краю и РХ.

Эта история началась еще в 2016 году. Тогда 59-летний мужчина, узнав, что местная администрация подыскивает жилье для детей-сирот. Он приобрел 2-этажное нежилое здание за бесценок - 200 тысяч рублей. Затем он перевел его в жилое, реконструировал, отремонтировал. И продал администрации района восемь таких квартир. Всего на 6,7 миллионов рублей. Но в квартирах стоял холод и сырость. Жильцы молчать не стали. Эксперты признали здание непригодным для житья. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Евгений Розанчугов Фото: сайт администрации Ачинского района

Следователи выяснили, что перед покупкой жилья для сирот глава района должен был дать указание об организации экспертизы помещений. Но не сделал этого, чем нарушил требование закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В расследовании он не содействовал, вот и пришлось объявлять его в федеральный розыск.

- Суд постановил избрать в отношение подсудимого меру пресечения - запрет определенных действий на 28 суток, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда. - С установлением следующих запретов: выходить из дома с 22.00 до 06.00; запретить общаться с людьми, проходящими по этому уголовному делу (кроме адвокатов и родственников); отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы, за исключением корреспонденции с правоохранительными органами и судами; вести переговоры по телефону и пользоваться электронной почтой и интернетом.

Все запреты по судебному решению действуют до 15 октября 2020 года включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания находившегося в федеральном розыске главы района в Красноярском крае

Двое инспекторов ГИБДД тормозят светлую «Ниву», за рулем мужчина в бейсболке. Нервно шарит по карманам, протягивает документы… В Красноярском крае – громкое задержание. Подозреваемый – глава Ачинского района Евгений Розанчугов. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, повлекшей нарушение законных прав и интересов детей-сирот (часть 1 статьи 293 УК РФ) (подробнее).

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района. Он пытался скрыться от полиции на машине

Очередное громкое задержание в Красноярском крае. Глава Ачинского района Евгений Розанчугов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, повлекшей нарушение законных прав и интересов детей-сирот (часть 1 статьи 293 УК РФ) (подробнее).