Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 сентября 2020 года: заболел 101 человек, выздоровели 83

За сутки ни одного летального случая от коронавируса в крае Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба на 17 сентября 2020 года в Красноярском крае 18 648 подтвержденных диагнозов (+101 за сутки). Выздоровели 14 549 человек (+83 за сутки). Ни один человек за сутки не погиб от COVID-19. Всего же с начала пандемии от коронавируса в крае умерли 525 жителей.

Темп прироста за сутки – 0,5 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 890 502, из них за последние сутки 7459.

Динамика развития коронавируса в крае с учетом минувших суток Фото: ИЦК

Под наблюдением 2498 человек (+204 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки - 194 человека.

- Красноярский край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, регион остается на 14 позиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингуситуации с коронавирусом (ИЦК). - Сегодня в крае на одного заболевшего меньше в сравнении с предыдущим днем.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

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