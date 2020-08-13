«Удача такого снимка от удачи и зависит»: красноярскому фотографу удалось сделать редкие кадры звездопада Персеиды 12 августа 2020

Поток Персеиды Фото: Александр Паниотов

В среду, 12 августа, своего пика достиг самый яркий метеорный поток этого лета - поток Персеиды - это частицы кометного хвоста, которые входят в атмосферу со скоростью почти 60 м/c и ярко сгорают (первые его метеоры начали вспыхивать в ночном небе еще 17 июля. Закончат - 24 августа). Персеиды – это камушки, льдинками и частички пыли из хвоста кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). В него каждый год входит Земля, вращаясь вокруг Солнца.

Явление видно невооруженным глазом, а вот красиво снять его непросто, даже опытному фотографу и с хорошей техникой. Профессиональному красноярскому фотографу Александру Паниотову это удалось. Он рассказал, как:

Явление было видно невооруженным глазом Фото: Александр Паниотов

- В ночь на 13 августа был самый большой поток до восхода Луны. Это озеро Бартат в 90 километрах от Красноярска. Я знал, что будут потоки и самый большой на северо-востоке - созвездие Персеиды, знал время. Если постараться, то можно и на телефон снять, но не так хорошо получится. Удача такого снимка от удачи и зависит. Самое главное, чтобы не было облаков. И хорошо подготовиться. Минувшей ночью все сошлось. На озере я был один, больше никого, только костры горели на противоположном берегу. Видел, что звезды падали, желание не загадаешь, не успеешь. Я смотрел больше на фотоаппарат, чтобы работал, поставил съемки, выдержку с интервалом в 30 секунд. Потом где-то в полночь взошла Луна и все испортила. Но я успел сделать несколько хороших кадров. Следующие метеорные потоки в декабре будут такие большие. Тоже буду фотографировать.

Сделать такие кадры - настоящая удача! Фото: Александр Паниотов

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Персеиды – это камушки, льдинками и частички пыли из хвоста кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Комета пролетает, шлейф остается. В него, словно в реку, каждый год входит наша планета, вращаясь вокруг Солнца (подробнее).