Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Красноярске 2020: какие предприятия получат и на какой период

Предприниматели могут рассчитывать на отсрочку по налогам из-за коронавируса в Красноярске в 2020 году. Такую меру поддержки малого и среднего бизнеса разработали в Правительстве РФ.

Отсрочка будет предоставлена на уплату транспортного и земельного налога, УСН, ЕСХН, а также на имущество компании. А вот на отсрочку по НДС, НДФЛ и НДПИ можно не рассчитывать. Приостановить платежи можно на срок от 4 до 6 месяцев, в зависимости от вида налога. Список компаний и ИП, которые смогут воспользоваться такой мерой поддержки, определит Правительство.

Обязательное требование: компании и индивидуальные предприниматели должны входить единый реестр субъекты предпринимательства.

Кроме того, предприниматели должны будут документально подтвердить снижение доходов компании. Заявление об отсрочке нужно подать до 1 декабря 2020 года по месту налогового учёта.

Важный момент: с даты подачи заявления вплоть до даты принятия решения о её предоставлении, недоимки с предпринимателей принудительно взыскиваться не будут.

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