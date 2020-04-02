2020-04-02T11:21:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Красноярске 2020: какие предприятия получат и на какой период

Рассказываем, каким предприятиям положена отсрочка по налогам из-за коронавируса в Красноярске 2020
Михаил ЧЕЧЕЛОВ
Поделиться:
Компании и индивидуальные предприниматели должны входить единый реестр субъекты предпринимательстваКомпании и индивидуальные предприниматели должны входить единый реестр субъекты предпринимательстваФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Предприниматели могут рассчитывать на отсрочку по налогам из-за коронавируса в Красноярске в 2020 году. Такую меру поддержки малого и среднего бизнеса разработали в Правительстве РФ.

Отсрочка будет предоставлена на уплату транспортного и земельного налога, УСН, ЕСХН, а также на имущество компании. А вот на отсрочку по НДС, НДФЛ и НДПИ можно не рассчитывать. Приостановить платежи можно на срок от 4 до 6 месяцев, в зависимости от вида налога. Список компаний и ИП, которые смогут воспользоваться такой мерой поддержки, определит Правительство.

Обязательное требование: компании и индивидуальные предприниматели должны входить единый реестр субъекты предпринимательства.

Кроме того, предприниматели должны будут документально подтвердить снижение доходов компании. Заявление об отсрочке нужно подать до 1 декабря 2020 года по месту налогового учёта.

Важный момент: с даты подачи заявления вплоть до даты принятия решения о её предоставлении, недоимки с предпринимателей принудительно взыскиваться не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции в Красноярске и крае: правила соблюдения режима, справки, объяснительные

В Красноярске и крае определили правила соблюдения режима самоизоляции. Теперь из дома нельзя выходить без соответствующей справки или объяснительной. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года: новых случаев заражения нет, под наблюдение взяли еще 74 человека
Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года: инфицированных COVID-19 20 человек
Новости 24
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
2 и 3 апреля все почтовые отделения в крае работают в обычном режиме
Красноярские предприятия СУЭК обеспечивают стабильные поставки топлива на станции региона
Красноярцы начали выгуливать детей на крышах из-за самоизоляции
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах России
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
Сетевой педофил-серийник из Хакасии растлил трех школьниц
Взбесился из-за плача. В Красноярском крае мужчина с похмелья убил 7-месячную дочь
Зданию правительства края обновят фасад
Мгновенная карма? Ограбивший старика через 20 минут попал в реанимацию
Еще у пяти красноярцев подтвердили коронавирус
Еще четыре лаборатории Красноярского края будут делать анализ на коронавирус
В красноярском аэропорту из-за коронавируса проверяют всех пассажиров
С собой только телефоны. Всех пассажиров рейса из Таиланда отправили на карантин в Красноярске
Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске увеличены до 400 тысяч
Гремячую гриву в Красноярске закрыли для посетителей
В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Гуляющих по Татышеву нарушителей режима самоизоляции накажут штрафами
В Красноярске полиция начала проверять водителей из-за коронавируса
Фейк о закрытии выездов из Красноярска бетонными блоками может обернуться полумиллионным штрафом
«Носилки с малышом вылетели на дорогу»: в Красноярске перевернулась скорая с 2-летним ребенком
У вернувшейся из Испании железногорской семьи подозревают коронавирус
Алексей Протопопов утвержден в должности ректора медуниверситета Красноярска
Прогноз погоды на апрель 2020 года в Красноярске и крае: до +20 и метель
Волонтеры Красноярской железной дороги присоединились к акции #мывместе
В Красноярском крае на дежурство в период всеобщей самоизоляции будут выходить по 1000 полицейских ежедневно