Верка Сердючка в Красноярске: «Жаль, что концерт отменили, но – хо-ро-шо, все будет хорошо, я это знаю!»

Красноярцы, купившие билеты на концерт Верки Сердючки, который должен был пройти 1 апреля 2020 года, до последнего надеялись, что он состоится. Надеялась и сама звезда, и даже прилетела в Красноярск вместе со своей командой! Но, увы, режим всеобщей самоизоляции не оставил шансов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/770211" frameborder="0"></iframe> Верка Сердючка в Красноярске.

Местные власти в порядке исключения разрешили Верке Сердючке проехаться по городу и на несколько минут зайти на Театральную площадь – чтобы поздороваться с горожанами хотя бы через видеокамеру.

«Я приехала, в курортный город Красноярск, дать концертик, нет, ты понимаешь, глупая женщина, сидела бы дома! Страшное заболевание, этот коронавирус, я сначала думала – какое название красивое! Убить этот вирус можно другим вирусом – вирусом поздравления, удовольствия, счастья. Поэтому концерта не будет. Но - все будет хорошо, я это знаю, знаю! С COVID-19 попрощаюсь, ой, попрощ-а-ааюсь!». Сегодня же вечером звезда улетает в столицу.

Верка СердючкаФото: Мария ЛЕНЦ

А «Комсомольская правда» жалеет всем хорошего настроения и в первый день второго весеннего месяца, и всегда! С первым апреля, и – мы еще споем!

(Благодарим за помощь мастера хорошего настроения, Сергея Николаева

vk.com/nikolaevband, instagram.com/Showprazdnik)