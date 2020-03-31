2020-03-31T14:54:33+03:00
Общество

От коронавируса спасет гигиена… дома

Майя ЕРШОВА
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Татьяна РюрикТатьяна РюрикФото: Мария ЛЕНЦ
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Зачем красноярцам быть знакомыми с компанией «Орбита»? Кто и как может решить проблемы с мусоропроводом и гигиеной в вашем доме? Отвечает Татьяна Рюрик, директор ООО «Орбита». Компания занимается мусоропроводами, - установкой и обслуживанием уже 15 лет. У «Орбиты» - большой опыт и желание помочь жителям.

1. Могут ли собственники многоквартирного дома или руководитель управляющей компании позвать вас на собрание или встречу, чтобы вы все рассказали о «генеральной уборке» мусоропровода?

- Конечно! Мы будем рады и готовы прийти. Скоро будет тепло, самое время заняться домом. Мы моем мусоропроводы, дезинфицируем, - такую процедуру нужно обязательно делать хотя бы раз в год. Во-первых, это гигиена. Во-вторых, вы избавите дом от неприятных запахов, а если правильно ухаживать за мусоропроводом, он прослужит много лет.

2. Можно ли помочь старому дому?

- Возраст неважен. Важно желание жителей привести мусоропровод в надлежащее состояние, а мы готовы им разъяснить, что нужно сделать, и затем помочь это сделать.

3. Какова стоимость и от чего она зависит?

- Стоимость зависит от этажности дома. В среднем, один ствол в десятиэтажке стоит 7000 рублей.

Весь процесс занимает несколько часов, неудобств жителям не доставляет.

4. О гигиене дома - как предотвратить неприятные запахи?

- Соблюдать элементарные правила. Однажды мы видели, как женщина выливает в мусоропровод гнилые помидоры…. Остатки пищи остаются на стенках, на дне контейнеров, разлагаются, отсюда такой неприятный запах. Совет простой - нужно пользоваться мусорными пакетами, а жидкие отходы выливать в санузел.

5. Сегодня жители озадачены санитарной обработкой ручек в доме, панелей в лифтах. Чем можете помочь?

- Мы – специализированная компания, в своей работе используем самые современные средства дезинфекции. Сейчас у нас можно купить эти средства, все они сертифицированные. Цены «Орбита» не повышала.

6. Можете ли вы отремонтировать мусоропровод?

- Да. Любую его часть, механизм. Если собственники примут решение на общем собрании заменить старый мусоропровод на новый, это тоже можно сделать.

Есть бюджетные варианты модернизации: оснастить старую трубу оборудованием для мойки и дезинфекции, заменить на каждом этаже металлические клапаны на новые, герметичные, и установить дефлекторы для вентиляции мусоропроводов, установить противопожарные шибера. Если «достали» крысы, «Орбита» установит и ультразвуковую систему отпугивания.

7. Что еще для дома можно купить в «Орбите»?

- Контейнеры для мусора, которые изготавливаем сами и качество гарантируем. Мы давно работаем на рынке и знаем, как сделать удобные в эксплуатации контейнеры.

8. Как «Орбита» сотрудничает с бизнесом?

- Компания много лет сотрудничает с застройщиками. Мы устанавливаем в новостройках мусоропроводы нового поколения. Прочные, надежные, простые в использовании.

Сегодня компания «Орбита» - это не только установка и обслуживание мусоропроводов. Одно из новшеств – бельепроводы – аналог мусоропроводов, только для грязного белья. Очень актуальное направление сегодня в гостиницах, санаториях, больницах России.

Компания «Орбита» всегда готова вам помочь, предложить оптимальное и бюджетное решение, звоните - (391) 29-34-567. p2934567@yandex.ru

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