Олег Гончеров: «КрасКом планирует сократить время летних отключений холодной воды с одних суток до нескольких часов»

Не секрет, что красноярская вода «из-под крана» считается одной из лучших в России. За таким признанием стоит труд тысяч человек, сотрудников компании КрасКом. На днях в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел традиционный ЖКХ-марафон. На вопросы красноярцев ответил генеральный директор предприятия Олег Гончеров.

- Олег Васильевич, самый разгар весны, пора подводить итоги. Какой выдалась минувшая зима для компании?

- Назову один из самых значимых моментов. Удалось стабилизировать количество утечек на сетях. Если в 2016 году в «КрасКоме» было зарегистрировано 979 утечек на водопроводах, то в прошлом году - 828. Конечно, есть к чему стремиться. Мы разработали стратегию сокращения потерь и неучтенных расходов воды. Так, например, мы изучаем, сколько нештатных ситуаций в год возникает на том или ином участке. И, соответственно, те, что являются самыми аварийными, первыми попадают в ремонтную программу. Таким образом, мы экономим и время, и ресурсы.

И если на ремонтную программу в 2019-м у нас ушло 334 миллиона рублей, в 2020-м это будет уже 473 миллиона. Такое увеличение возможно благодаря оптимизации расходов, а грамотное использование средств, выделяемых на ремонт, и правильно расставленные приоритеты позволят нам и дальше ликвидировать слабые места на карте подземных коммуникаций городской системы питьевого водоснабжения.

Фото: "КрасКом"

- Такими темпами «КрасКом» и в ноль аварий выйдет.

- Конечно - это идеал, но повторюсь, в приоритете действительно - тотальная ликвидация утечек. Адреса, по которым аварийная бригада «КрасКома» выезжала не раз, в первую очередь отправляются в план перекладки трубопроводов. Вода - наше богатство, обеспечить ее подачу населению - дело недешевое. Поэтому нерациональные потери воды недопустимы.

В этом году намечен капремонт сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по 20 участкам в разных районах. Важно: в дальнейшем программа будет корректироваться в сторону увеличения адресов. Потому что конкурсные процедуры приводят к экономии. И вырученные средства пойдут в дело, адреса будут добавляться.

Что касается водоотведения, в нынешнем году планируем начать масштабную реконструкцию очистных сооружений левобережья Красноярска. В мае будет готов проект, потом определим цену вопроса, порядок работ, выберем подрядную организацию и приступим к реконструкции. В конечном итоге это положительно скажется на качестве очистки сточных вод, которые возвращаются в Енисей.

- С ремонтами старых труб разобрались, но город постоянно растет. Дома строятся, квартиры покупаются. А хватит ли воды новоселам Солонцов-2, Тихих Зорь или новостроек в Солнечном?

- Спешу успокоить - воды с лихвой хватит всем: и Красноярску, и даже пригородным поселкам. Проектная мощность наших семи водозаборов 810 кубометров в сутки, фактически ежедневно город потребляет воды 460 м3/сут. Так что резервы есть. Что касается сетей водоснабжения к новостройкам, то их строительство предусмотрено инвестиционной программой «КрасКома», которая формируется на основании обращений как застройщиков, так и жителей, в том числе частного сектора.

К примеру, в прошлом году мы построили водопровод на Ключевской, чтобы обеспечить водой улицу Базайскую. Всего было потрачено 45 миллионов рублей. Вода там уже есть, люди пользуются, благодарят. Теперь нужно продолжать - завершить строительство кольцевого водопровода к новому микрорайону Тихие Зори. В работы по его прокладке компания вложит больше 50 миллионов рублей.

Кроме того, за счет инвестпрограмм выполнено строительство системы водоснабжения в новом микрорайоне Солонцы-2. Это крупный проект, нацеленный на развитие территории. Мощностей, которые мы туда подвели, оказалось более чем достаточно, поэтому подключили также микрорайон Кразовский. Раньше там пользовались старым водопроводом. Далее систему можно продолжить в направлении поселка Солонцы.

На улице Маерчака, 101 в этом году проложим новые сети водоснабжения и канализации для дальнейшего развития микрорайонов Живем, Новалэнд. Так что «КрасКом» и Красноярск неразделимы. Вместе с городом растет и система жизнеобеспечения.

- Что по поводу летних отключений холодной воды? График уже есть?

- График остановок водозаборов на ремонт утвержден. В текущем году на модернизацию коммунальных объектов будет выделено 811 миллионов рублей.

По плану каждый водозабор должны останавливать на двое суток. Даты согласовываются с разными структурами - чтобы не произошли накладки на большие мероприятия или остановку теплоисточников. Сейчас все уже состыковано. В случае необходимости переноса сроков предупредим об этом потребителей заранее.

Мы осознаем всю ответственность. И поэтому собираемся - по возможности - сократить сроки отключения. То есть ограничивать подачу воды максимум на сутки, а в идеале - еще на меньшее время. Потому что работы, которые по регламенту требовалось произвести на водозаборных сооружениях, в прошлом году выполнили практически все. Есть, например, такие работы, как ревизия хлорного хозяйства, для этого нужно останавливать оборудование. Но воду из трубопроводов можно не сбрасывать. Остановили - сделали и снова запустили. К каждому случаю будем подходить отдельно и обещаем заблаговременно информировать горожан о периоде отключения, который необходим.

- Денег хватит все планы выполнить? Говорят, «КрасКом» своих должников по судам затаскал?

- Сегодня потребители должны «Крас-Кому» за воду больше двух миллиардов рублей. Ежегодно «прирастаем» еще миллионов на 200.

Для сравнения: три года назад собираемость была примерно 86%, это считается низким уровнем. Так что мы приняли решение передать сбытовую деятельность СТК (Сибирской теплосбытовой компании). И по результатам 2019 года она собрала 96%. Раньше такой результат казался недосягаемым.

Тем более в нынешнем году СТК перешла на прямые договора с жителями многоквартирных домов. Надеемся, от этого платежная дисциплина потребителей только улучшится. Кроме того, исчезнут посредники, недобросовестные УК, которые собирали средства, создавали долги и пропадали.

Конечно, с такими УК мы разбираемся в судах. Это вопрос времени. Но если потребитель не платит, от ответственности он не уйдет.

- Изменила ли компания график общения с потребителями в условиях пандемии коронавируса?

- У нас работают 2136 человек, это большой коллектив, обширные контакты с населением.

Исполняем указ Президента и губернатора, предписания Роспотребнадзора и других контролирующих служб. Совещания проводили в режиме конференц-связи, персонал в удаленные подразделения доставляем на работу и обратно только на служебном транспорте.

Утром и вечером у всех обязательно измеряется температура. Используем дезинфицирующие препараты, средства индивидуальной защиты. Предприняли все меры для того, чтобы специалисты не были заражены, посетители не пострадали. «КрасКом» - предприятие с непрерывным технологическим циклом. Наша задача обеспечивать красноярцев холодной водой, и мы должны ее выполнить достойно. Не зря же девиз всех водоканалов России: «Вода дает жизнь, а мы даем воду».

Насколько возможно, исключили поступление информации в бумажном варианте. Документы от граждан и организаций принимаются почтой России или через почтовый ящик (для писем), расположенный на крыльце здания «КрасКом» (ул. Парижской Коммуны, 41) со стороны р. Кача. Оформить заявку на выдачу технических условий для подключения объектов к инженерной инфраструктуре «КрасКома» можно через личный кабинет на сайте предприятия www.kraskom.com или направить на электронный адрес: 2267877@sibgenco.ru

С 30 марта по 5 апреля полностью прекращена работа центров обслуживания клиентов СГК в Красноярске. Закрывается центральный офис СТК по адресу ул. Республики, 37.Решить все вопросы жители могут через мобильное приложение и личный кабинет на сайте СГК.

ВАЖНО

График отключения холодной воды в Красноярске

Водозабор «Татышев»

Советский район (за исключением улиц Подзолкова и Дудинской, нечетной стороны улицы Спандаряна, Партизана Железняка,4а - 8а; Соревнований,20), а также деревень Бадалык и Сухая Балка, поселка Нанжуль и часть Центрального района: 3-й Полярной; нечетной стороны улицы Шахтеров,17-61; Полярной,4-17; Березина,11-17 и 80-82; Туруханской,14-24 и 39-57; Мартынова,6 и 6, строение 2.

Остановка 29 мая с 23.00

Запуск 31 мая в 23.00

Водозабор «Остров Отдыха»

Свердловский и часть Кировского района (Красраб до улицы Затонской), микрорайон Первомайский и Водники.

Остановка 19 июня в 23.00

Запуск 21 июня в 23.00

Водозабор «Нижнеатамановский»

Ленинский и часть Кировского района (Красраб от Затонской); коттеджи на улицах Побежимова и Вавилова; поселок Березовка.

Остановка 3 июля в 23.00

Запуск 5 июля в 23.00

Водозабор «Посадный»

Центральный и часть Железнодорожного района (от центра до железной дороги).

Остановка 17 июля в 23.00

Запуск 19 июля 23.00

Водозаборы «Казачий», «Гремячий лог»

Октябрьский и часть Железнодорожного района (от железной дороги, Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака, Калинина), поселки СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Новалэнд.

Остановка 31 июля в 23.00

Запуск 2 августа в 23.00.