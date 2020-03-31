В Красноярском крае в 2020 году начнется капитальный ремонт газового оборудования

Красноярцы, которые живут в газифицированных домах, знают, что технические осмотры, текущий ремонт газового оборудования - все это есть и проходит регулярно. Но капитального ремонта газовых систем не было много лет, а в случае с газом - это жизненно необходимо. Тем более газопроводам более 40 лет - нормативный срок эксплуатации истек.

Подробности программы

- Ремонт газового оборудования - это новое направление в программе капитального ремонта многоэтажных домов, - рассказывает Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. - Основной приоритет программы - безопасность жителей: будут использоваться только самые современные материалы и самые современные технологии. До 2028 года планируется провести замену газового оборудования в 1321 доме. В краткосрочной программе 2020-2022 годов - 427 домов, в этом году - 224. В программе - 23* города и поселка края.

Евгений АфанасьевФото: Мария ЛЕНЦ

Подрядчик программы - АО «Красноярсккрайгаз». Именно это предприятие будет проводить все работы по замене газового оборудования в наших домах и квартирах.

Система газоснабжения многоквартирных домов станет безопасной

По статистике регионального МЧС за последние пять лет из-за неисправности или повреждения газового оборудования произошло всего 0,4% пожаров от их общего количества. Но несмотря на все предпринимаемые меры трагические случаи при взрывах газа все же происходят. Так, в прошлом феврале, при взрыве газа в жилом доме на улице Кандагарская погибло два человека.

- Самое главное, и Красноярский край здесь становится пионером, в том, что вместе с заменой газового оборудования мы проведем монтаж систем безопасности. В каждой квартире будут установлены приборы, которые определяют утечку и подают сигнал для автоматического отключения газа. Сигнал подается заблаговременно, когда концентрация газа в пределах 10% от опасной. Полная замена трубопроводов плюс установка автоматических систем безопасности - это максимальная гарантия безопасности газифицированного дома, - уточнил Александр Коваль.

Александр КовальФото: Мария ЛЕНЦ

Когда начнутся работы в домах?

Без обследования и проекта, который делается на основе полученных результатов, ремонт не начнется. В марте сотрудники «Красноярсккрайгаза» обследовали 135 многоквартирных домов, подготовили более 40 проектов. Начать работы в домах Красноярска «Красноярсккрайгаз» планирует в апреле. Большим плюсом является возможность выполнения работ в круглогодичном формате.

- Мы очень просим жителей пойти нам навстречу, пустить сотрудников «Красноярсккрайгаза» в квартиры. Мы предупредим и заблаговременно, и за три дня, и накануне, когда придем в тот или иной дом. Информация будет на квитанциях за услуги ЖКХ, на информационных досках в подъезде; положим памятки в почтовые ящики. Нужно, чтобы вы были на месте, не уехали на дачу, - обращается к жителям руководитель «Красноярсккрайгаза».

Кто будет контролировать?

Все работы будет контролировать заказчик - региональный Фонд капитального ремонта. От выхода сотрудников «Красноярсккрайгаза» на обследование дома, а, по словам Олега Смирнова, только так можно сделать правильный проект будущего ремонта, до приемки.

Олег СмирновФото: Мария ЛЕНЦ

- Подрядчик - предприятие с большим опытом, уверены, все будет в срок. Мы ждем понимания от жителей. Газ - это удобно, это выгодно, это безопасно, надо просто привести в порядок оборудование, - подчеркнул руководитель Фонда капитального ремонта Красноярского края.

Экономическая выгода? Есть!

Главное в этой программе - безопасность людей. Но есть и экономическая выгода. В Советском Союзе за безопасностью газовых систем следили государственные газоснабжающие организации. Многие еще помнят, что все осмотры проводились бесплатно и в домах, и в квартирах. Но уже два десятка лет, после приватизации жилья, ответственность на собственниках, а исполнение - на управляющих компаниях. Каждые 3-5 лет в газифицированном доме, если его оборудование устаревшее, должна проходить диагностика газового оборудования. Это платная услуга. Делают ее различные специализованные организации.

- После ремонта в домах будет абсолютно новая система газоснабжения. Она не потребует диагностики в ближайщие 30 лет. Поэтому экономия получится приличная. И можно направить деньги на другие нужды, детскую площадку или текущий ремонт, - отметил Александр Коваль.

КОНКРЕТНО

6 вопросов генеральному директору

Отвечает Александр Коваль:

1. Если плита - очень старая, ее обязательно менять?

- «Красноярсккрайгаз» не контролирующий орган, но будем выдавать рекомендации по замене плит с точки зрения их безопасности. По договору мы обязаны после ремонта привести все в первоначальное состояние, то есть подключить плиту, не важно, старую или новую. Поэтому, если житель приобретет новую, то мы подключим ее бесплатно. У пенсионеров и малоимущих граждан есть возможность обратиться за финансовой помощью в органы социальной защиты. Мы выдадим официальное заключение в необходимости замены плиты.

2. В какой срок будет сделан ремонт?

- Для себя мы ставим нормативный срок на один дом до 20 дней, на подъезд - 3, в сложном случае - 5.

3. Собственники будут за что-то платить?

- Нет. Ремонт газового оборудования проводится по программе капитального ремонта: собственники ежемесячно вносят деньги в региональный Фонд.

4. Как подготовить квартиру?

- Нужно, чтобы сотрудники «Красноярсккрайгаза» получили доступ к газопроводу. Отодвиньте кухонный гарнитур, уберите натяжной потолок. Если газопровод зашит гипсокартоном, нужно его убрать. Не помешает укрывной материал - сварочные работы будут, но мы постараемся делать все аккуратно, с защитными полотнами.

5. Если собственник откажется…

- Еще раз скажу, что безопасность дома мы гарантируем, только если ремонт был во всех квартирах. Поэтому мы призываем жителей быть ответственными, беречь и свои жизни, и чужие. В случае отказов возможна судебная практика, штрафы, человека обяжут сделать ремонт участка газопровода за свой счет.

6. Сколько прослужит новое оборудование?

- Более 30 лет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Почему так важен предстоящий ремонт газовых систем?

Анатолий Матюшенко, заведующий кафедрой инженерных систем зданий и сооружений инженерно-строительного института СФУ, доктор технических наук:

- Из всех видов работ капитального ремонта есть два, напрямую связанных с безопасностью жителей. Это лифтовое хозяйство и газовое оборудование. Мы нередко слышим, что то в одном, то в другом населенном пункте нашей страны происходят чрезвычайные ситуации из-за неисправности газового оборудования. И виной тому два фактора, технический и человеческий. Система, которая будет установлена в домах жителей края, исключает оба этих фактора. Прибор улавливает утечки газа, если происходит разгерметизация системы. Если выбежавшая из чайника вода потушила огонь или человек забыл выключить газ, автоматика сделает свое дело и отключит газ.

Анатолий МатюшенкоФото: Мария ЛЕНЦ

Будьте бдительны!

Не секрет, что под видом газовиков часто «работают» мошенники, предлагая диагностику, ремонт. Как убедиться, что к вам пришли именно сотрудники «Красноярсккрайгаза»?

- Обратите внимание на форму работника. Он будет в брендированной спецодежде - такой, как в информационных материалах (см. фото);

- Попросите показать удостоверение (см. фото);

- Если есть сомнения, можно позвонить в «Красноярсккрайгаз» по телефону 104 или 8800 707 47 04 и уточнить, идет ли в вашем доме ремонт и участвует ли в нем конкретный сотрудник - назовите его имя, указанное в удостоверении.

- У собственников и УК будет контактный телефон сотрудников «Красноярсккрайгаза», которому можно задавать все вопросы до и во время ремонта.