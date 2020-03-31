2020-03-31T14:03:49+03:00
Общество

В Красноярск поставлена первая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса

К 19 апреля ожидается поставка еще 10 000 аналогичных тестов
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Красноярск станет первой в Восточной Сибири площадкой для применения новой российской системы тестированияКрасноярск станет первой в Восточной Сибири площадкой для применения новой российской системы тестированияФото: Мария ЛЕНЦ
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«Полюс» совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией EMG (Эвотэк-Мирай Геномикс) оперативно доставили в Красноярск с производственной площадки в Сколково (Москва) около 1000 новейших российско-японских экспресс-тестов производства компании EMG для диагностики коронавируса.

Российско-японские экспресс-тесты производства EMG позволяют получить результат в течение 30 минут и на сегодняшний день являются самыми быстрыми, точными и мобильными тестами в мире. РФПИ инвестировал в производство этих тестовых систем на российских площадках после тщательного анализа всех самых передовых и результативных технологий тестирования, существующих в мире.

В тестовых системах EMG применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в 4 раза.

К 19 апреля ожидается поставка еще 10 000 аналогичных тестов, после чего начнется активное профилактическое обследование работников всех красноярских подразделений Полюса и тех, кто отправляется на Олимпиадинский ГОК. Таким образом, Красноярск станет первой в Восточной Сибири площадкой для применения новой российской системы тестирования, уже одобренной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и ведущими российскими и международными организациями, включая Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Оперативное тестирование работников на коронавирус является важной частью системы мер Полюса по эффективному противодействию распространению COVID-19. Работа на предприятиях Полюса ведется непрерывно и осуществляется вахтовым методом. Чтобы минимизировать риски, связанные с распространением коронавируса, срок работы сотрудников на вахте продлен до 15 мая 2020 года. Работникам в межвахтовых отпусках продлеваются их сроки. Ежедневно проверяется состояние здоровья всех присутствующих на объектах компании с обязательной термометрией, помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами. На промплощадках сформирован запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для работников и медперсонала. Одновременно в подразделениях Полюса отменены служебные командировки в другие регионы России и за границу. Сотрудники компании и члены их семей проинформированы о необходимости воздерживаться от поездок с личными целями. В офисах Полюса в Москве и всех 4 регионах присутствия компании остаются сотрудники, выполняющие функции критически важные для обеспечения непрерывности производства.

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев отметил:

«В условиях эпидемии как никогда важны скорость и адекватность соответствующих мер реагирования. Компания «Полюс» выражает свою искреннюю благодарность Российскому фонду прямых инвестиций за оказанное содействие в своевременной поставке тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19. Руководство Фонда проявило понимание критичности обеспечения безостановочного процесса производства и ответственности компании перед сотрудниками, которые в силу выполняемых профессиональных обязанностей не могут перейти на работу в удаленном режиме».

Полюс

Полюс – крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2018 г., Полюс занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов.

Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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